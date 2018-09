Piano di Sorrento, Gigi&Ross Stella per i giovani 2018

Sabato 8 Settembre 2018, 14:26

PIANO DI SORRENTO - Gigi&Ross, domani sera alle ore 20.30, saranno i protagonisto della “Stella per i giovani 2018”, manifestazione che si terrà all’interno del campetto dell’Oratorio di San Nicola nel centro storico di Piano di Sorrento. La kermesse ha raggiunto il traguardo della settima edizione, la quinta consecutiva, segno tangibile di un progetto che cresce in qualità e con un riscontro sempre più ampio di pubblico e critica. Una Stella per i Giovani è nata dalla voglia di avvicinare le esperienze, non solo di fede dei personaggi “pubblici” mettendoli a confronto con i più giovani. I divi più amati dello spettacolo, del cinema, del teatro e dello sport sotto i riflettori in una «serata evento» che ha come obiettivo quello di avvicinare, in modo sano e pulito, i più giovani ai personaggi dello showbiz, un mondo spesso guardato con troppa diffidenza. Per ascoltare le storie di chi ha inseguito un sogno, di chi ce l’ha fatta, di chi non ha mollato, di chi non è sceso a compromessi, e infine di chi le ha provate tutte per riuscire sì, ma senza abbandonare la propria terra d’origine. L’organizzazione della manifestazione, ha scelto quest’anno di premiare i due attori e presentatori partenopei. “Un duo comico che ha conquistato rapidamente il cuore dei telespettatori italiani”- sottolinea il priore Biagio Verdicchio -. Ragazzi disponibili, per nulla superbi o distaccati. Professionisti e grandi lavoratori, semplici nella vita di tutti i giorni, dote sicuramente apprezzata dal pubblico. Per questo motivo è un piacere poter premiare la loro bravura e simpatia seguendoli nella loro carriera e ovviamente tifando Sud”.Gigi e Ross, al seguito Luigi Esposito e Rosario Morra, sono amici fin da giovanissimi, studiano recitazione presso l’Accademia D’Arte Drammatica di Napoli, e fondano insieme il gruppo comico “I Turbanti”, con i quali vincono il premio Massimo Troisi nel 2003. Quando nel 2004 il gruppo si scioglie, il duo continua ad esibirsi a teatro e, poco più tardi, a Radio Punto Zero. Nel 2006 debuttano sul piccolo schermo, entrando ben presto a far parte del cast di Zelig, Colorado (entusiasmando con l’interpretazione degli Zero Assoluto, Tiziano Ferro e Salvo Sottile) e Mai dire martedì su Italia 1, insieme alla Gialappa’s Band (esilaranti le nuove parodie, tra le altre, di Salvo Sottile, Gigi D’Alessioe Max Gazzè). La loro consacrazione avviene nel 2008, quando vengono scelti per condurre la trasmissione Made in Sud, proseguita per i successivi 9 anni. Nel 2011 grazie al successo ottenuto, Gigi e Ross ritirano il “Premio Personalità Europea” nella categoria “Trasmissione Rivelazione dell’anno“, per la quarta edizione di Made in Sud insieme alla conduttrice Fatima Trotta. A fine 2016 guidano con successo il varietà di seconda serata di Raidue Sbandati e lo scorso anno affiancano Alessandro Greco nella conduzione di Furore, storico programma di grande successo degli anni ’90. Nel giugno di quest’anno hanno condotto in prima serata il varietà musicale Scanzonissima. Dal 15 settembre saranno al timone del nuovo contenitore di Raidue sul Campionato di calcio di Serie B, Quelli Che il sabato. Approdano sul grande schermo nel 2016 con la commedia Troppo Napoletano di Gianluca Ansanelli, seguito nel 2018 dal film a episodi San Valentino stories di Guerriero, Palamara e Scarpato.“Una Stella per i Giovani”è una iniziativa patrocinata dalla Città di Piano di Sorrento, che vede la collaborazione dell’Ass. Culturale Archimede.