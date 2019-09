Lunedì 16 Settembre 2019, 10:14

Anteprima del San Gennaro Day al Napoli Pizza Village. L'appuntamento è per giovedi 19 settembre, giorno in cui si festeggia il santo patrono della città sul palco in via Caracciolo. Quest'anno il San Gennaro Day nato nel 2012 da un'idea di Gianni Simioli e Fiorita Nardi si celebrerà il 27 settembre in via Duomo ma sul palco del Napoli Pizza Village ci sarà già l'anteprima con il primo premiato. Si tratta del gruppo musicale Boomdabash. "Il premio mira a dare un riconoscimento a chi si rende protagonista, in diversi settori, di una sorta di 'miracolo terreno'. Premiamo solitamente napoletani o comunque meridionali e quest'anno abbiamo scelto i Boomdabash che sono salentini", spiega Gianni Simioli.Giovedì 19 settembre alle 21.30 l'esibizione del gruppo e il premio nello show in diretta radiovisiva su Rtl 102.5. Previsti durante la serata sul palco anche Bluestuff, I Desideri, Anna Capasso, Ciro Scafuro.In via Duomo, poi, il 27 settembre sarà premiata tra gli altri Mara Venier, riconoscimento annunciato mesi fa.