Masterclass e eventi per ragazzi, il Pizza Village per tutte le età

Il Pizza Village Napoli - acceso libero negli spazi della Mostra d'Oltremare - è un contenitore di eventi per tutti. L'obiettivo è promuovere il territorio attraverso la pizza che è intesa quale prodotto culturale e di aggregazione. E allora ecco che in Casa Caputo ogni sera ci sono le masterclass con i maestri pizzaioli per imparare a preparare l'impasto della pizza con tanto di curiosità e segreti. A ciascuno una postazione con ingredienti, grembiule e madia e poi tutti con le mani in pasta.

Nello spazio Kids curato sempre da Caputo giochi di squadra per bambini e ci si diverte anche nello stand di Latteria Sorrentina dove con un pallone soft si deve fare gol per vincere tanti premi.

Dai latticini all'ambitissima maglia personalizzata, assegnata solo a chi tira nel sette. Accanto al programma musicale del villaggio, alle degustazioni nelle 34 pizzerie (ticket menu 15 euro comprensivo di pizza bibita dolce o gelato e caffè) non mancano gli appuntamenti con i focus a tema nell'accogliente spazio verde della Mostra.

sIl Pizza Village Napoli prosegue infatti nel suo programma di promozione culturale e di immagine turistica della città. Con il progetto Pizza Tales, realizzato in collaborazione con la società Malvarosa si stanno affrontando temi in calendario che spaziano dalla cultura all'enologia, dalla bellezza artistica e naturale di Napoli alla risorsa mare quale opportunità di sport e campioni.