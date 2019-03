Sole di primavera, a Napoli già riaprono i lidi

Sabato 23 Marzo 2019, 09:29

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Benvenuta primavera. Lidi balneari, solarium vista mare, terrazze panoramiche e giardini: nei locali cittadini è ufficialmente iniziata la stagione dei brunch, degli aperitivi in spiaggia e dei bagni di sole. Tanti i salotti a cielo aperto ove concedersi un break fugace durante il weekend. E così, complice l'arrivo delle belle giornate e delle temperature più miti, proprie di fine marzo, lidi e roof garden divengono luoghi perfetti per godersi una giornata di relax tra mare, sole e aperitivi. Un escamotage per staccare la spina dal tran- tran quotidiano della settimana trascorsa. Dalle prime luci dell'alba, fino al tramonto, la voglia di intrattenersi tra chiacchiere , sorrisi e bollicine presso un locale en plein air, è una tendenza molto in voga a Napoli e in provincia. Ecco dunque che sedie a sdraio, amache e altalene, sono pronte ad accogliere quanti animeranno le numerose location che hanno già aperto le porte alla bella stagione o stilato un calendario di eventi.Il Turistico Beach Park (Bacoli) ha organizzato, per domani, l'evento Sunday friendly . A partire dalle ore 16, e fino a tarda sera, sarà possibile bere drink in spiaggia e ballare sulle note del dj Andrea Gambardella. Per informazioni: 0815235228. Beach opening in programma quest'oggi anche presso il lido Enea, sempre a Bacoli, dove è in programma un weekend di aperitivi, musica e animazione. Al Lido Del Sole, in via Licola Mare, al via una due giorni di divertimento con l'evento Sun Beach. Il format prevede: aperitivo in spiaggia, solarium, dj set, animazione e gonfiabili per bambini. Start oggi alle ore 11 con la musica di Massimo Bove e Paolo Picone in consolle, mentre domani sarà protagonista la musica live di Ornella Mancini Soul Trio Project. Brunch on the beach è, invece, il titolo dell'evento in programma oggi presso Terrazza Flegrea, via Coroglio 14 b, dove a partire dalle ore 11.30 fino al tramonto, la formula sarà a base di: musica, bollicine, food con cinque zone degustazione e un'area bimbi riservata gratuita. In consolle si alterneranno i dj Alessandro Marinacci e Marco Piccolo. Ingresso su invito. Ufficialmente partita, sempre presso la Terrazza Flegrea, anche la programmazione degli aperitivi al tramonto.Lontano da musica e baccano, gli amanti della tintarella che non vogliono rinunciare al primo sole di primavera, potranno invece darsi appuntamento presso i numerosi stabilimenti balneari che hanno dato il via alla stagione in spiaggia. Ecco alcuni esempi: lettini e sdraio sono già sistemati in fila a Posillipo presso il bagno Sirena, che sarà aperto nel weekend dalle ore 9 alle ore 17. In via Coroglio l' Arenile di Bagnoli è aperto al pubblico dalle 8 alle 18 tutti i giorni , mentre a Varcaturo, dalle 8 del mattino fino alle ore 19, per tutti i giorni della settimana, è possibile concedersi qualche ora di sole e relax al Lido Sibilla. Previste per maggio le aperture del solarium del Nabilah come pure quello del Lost Paradise, a Bacoli, mentre a Portici la stagione del Lido Arturo avrà inizio a Pasqua.Non mancano le proposte alternative per abbinare l'abbronzatura allo sport o a qualche trattamento benessere. Presso il complesso Terme stufe di Nerone, ad esempio, sarà possibile godersi sole e relax presso il solarium sito nel giardino della struttura; fare un tuffo in piscina o regalarsi un po' di coccole nella spa. Aperto oggi dalle ore 8 alle ore 20 e domani dalle 8 alle 18. Ticket su www.termestufedinerone.it. Gli appassionati di sport e avventura ameranno, invece, prendere parte alle escursioni in kayak promosse dal gruppo kayak Napoli in programma questo fine settimana con partenze alle ore 11 dal Bagno Sirena a Posillipo. Per una pausa al sole sulla riva di un lago, l'Ecoparco del Mediteranneo (Castel Volturno) sarà aperto oggi e domani dalle 9.30 al tramonto.