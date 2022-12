Sorrento, mercoledì e giovedì mostra dell'artigianato al Chiostro di San Francesco

SORRENTO - Due giorni dedicati alle eccelleze dei piccoli artigiani locali, attraverso la vetrina “Mercat’ In… Chiostro”, aperta domani pomeriggio e giovedì con orario continuato dalle ore 9,30 alle ore 21, presso il Chiostro di San Francesco.

L'obiettivo finalizzato alla raccolta di fondi per il restauro e il ripristino delle campane della chiesa di San Francesco, ferme e silenziose da alcuni anni. Il mercatino di Natale, farà da giusto contorno al programma religioso stilato dai Frati Minori del convento Sorrentino che avrà i suoi momenti clou l'8 dicembre con la deposizione di una corona di fiori alla statua della Vergine posta alla sommità della Chiesa a mezzogiorno, al termine della messa solenne del mattino dai vigili del fuoco del distaccamento di Piano di Sorrento e, nel pomeriggio al temine della celebrazione dei Vespri, intorno alle 18,45 sarà aperto e benedetto l’Artistico Presepe che dopo una pausa di qualche anno, è stato riallestito in chiesa.

Per gli espositori, sia i Frati che l’organizzazione dell’evento stesso, hanno deciso di comune accordo di privilegiare nella partecipazione, sia i privati che le aziende provenienti dalla città di Sorrento e dalla intera Penisola Sorrentina, in modo tale da far si che si mettano in risalto ove c’è ne sia la necessità i prodotti, i produttori, e gli artigiani del territorrio dando loro la vetrina che meritano.