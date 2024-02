Al teatro Acacia arriva la carica swing di Ray Gelato & The Giants

Il padrino dello Swing torna a Napoli. Unica data al Teatro Acacia, lunedì 12 febbraio ore 21, per Ray Gelato che ha portato la sua musica swing, jazz e R&B in tutto il mondo. Questo cantante, sassofonista, autore e leader dai molteplici talenti si è esibito per festival, club e in palchi dal Brasile a New York. Ray e la sua band di prim’ordine The Giants presentano uno spettacolo ad alta energia che non smette mai di trascinare la folla, farle battere i piedi e chiedere ancora di più.

Il gruppo si esibisce ai massimi livelli di abilità musicale: la sezione di fiati dei Giants è stata acclamata come una delle migliori del settore e Ray è stato paragonato a grandi come Cab Calloway e Louis Prima.