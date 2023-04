«The Secret of Love», la video installazione di Roxy in the Box presentata all'Arsenale di Napoli

Prosegue l’attività espositiva e narrativa contemporanea de L’Arsenale di Napoli – startup culturale vincitrice del programma iQ - i Quartieri dell’Innovazione promosso dall’Assessorato alle Politiche Giovanili e al Lavoro del Comune di Napoli – che mira a far si che il territorio partenopeo e la sua area regionale d’influenza siano percepiti come un unico museo.

A partire dal 14 aprile 2023 L’Arsenale di Napoli presenta nella sala circolare della propria sede a Palazzo Fondi una riedizione della video installazione the Secret of Love dell’artista napoletana Roxy in the Box. A distanza di dodici anni dall’esposizione della prima versione dell’opera, nell'ambito di Campania Senses (sezione regionale della 54esima Biennale di Venezia - Padiglione Italia, 2011), The Secret of Love è riproposta in una modalità intangibile.