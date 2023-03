«DinsiemE» a Napoli, incontro con i piccoli fan per l'uscita del film «Il viaggio leggendario»

In occasione dell’uscita ufficiale nelle sale italiane del film «Il viaggio Leggendario», diretto da Alessio Liguori, prevista per il 23 marzo, «I DinsiemE», la nota coppia di Youtuber, composta da Erick Parisi e Dominick Alaimo, è attesa al The Space Cinema di Napoli sabato 1 aprile per fare un saluto al pubblico presente in sala allo spettacolo delle 17:00 e delle 17:20.

Il film, vede i «DinsiemE» ricevere un misterioso pacco contenente un videogioco: «Il viaggio leggendario», da cui verranno risucchiati in un'altra dimensione, quella di «Leggendaria». Separati dopo uno scontro con il malvagio dottor Timoti, i due impareranno a non agire secondo le comuni leggi della fisica, ma ad applicare la logica dei livelli dei videogame. Nel loro percorsi paralleli si imbatteranno i diversi personaggi che gli permetteranno di avanzare di livello. Riunitisi, Erick e Dominick capiranno di dover sconfiggere il Dottor Giniu. Nell'ultima sfida che avrà luogo nel Palazzo Reale, proprio all'ultimo livello, Erick e Dominick saranno aiutati dai loro nuovi amici e riusciranno a salvare Romeo e Isabella. Celebrati come eroi salvatori di «Leggendaria», torneranno finalmente alla realtà.

I biglietti per lo spettacolo delle 17:00 sono andati sold out, ma è ancora possibile prenotare il proprio posto in sala per assistere alla proiezione di sabato 1 aprile per lo spettacolo delle ore 17:20 al link:https://www.thespacecinema.it/film/il-viaggio-leggendario