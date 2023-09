Ufo, verità e cover up: convegno a Napoli da The Spark

Sabato 9 settembre 2023, presso la libreria a tre piani The Spark Creative Club, in piazza Bovio n.33, a Napoli Centro, a partire dalle ore 10,00, con ingresso gratuito, ci sarà un incontro tra la carta stampata nazionale, ricercatori, medici dell'università Federico II e ricercatori ufologi, sulla diatriba relativa alla verità e al cover up sui dischi volanti, denominati tuttora, non soltanto come U.F.O./UAP, ma anche come entità aliene.

Cosa sta accadendo di fronte al Gran Jury americano per quanto riguarda le varie testimonianze di piloti ed ex agenti dell'intelligence? Prestigiosi nomi, tra cui noti ricercatori del CUFOM e del CUN, dibatteranno per l’intera giornata: Angelo Carannante, Ennio Piccaluga, Umberto Telarico, Gennaro Pepe ed ancora altri, relazioneranno su un tema che da sempre ha affascinato l’uomo: siamo soli nell’universo? Il moderatore del grande evento, dal titolo “Disclosure o cover up in America? La verità!” sarà il giornalista ricercatore indipendente Vincenzo Pinelli.

Verranno proiettate immagini anche inedite di ufo, ma anche di archeologia proibita e “spaziale”.

Non occorre prenotarsi, ma si raccomanda di raggiungere la sala convegni con congruo anticipo rispetto all’orario di inizio fissato alle ore 10,00, per una maratona che andrà in scena fino alle 20,00 con pausa pranzo alle 13,00.

Nei dintorni ci sono parcheggi per la propria auto, oppure si ci si può servire di comodi mezzi pubblici.

Per info 081/9221750 e 3394461169, 320/4659798 numeri di cellulare oppure, collegarsi col sito www.centroufologicomediterraneo.it o, ancora, con i social del Centro Ufologico Mediterraneo o CUFOM.