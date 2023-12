Umoya a Castel Volturno presenta: «Schiaccianoci e la Magia del Natale»

Umoya, struttura di intrattenimento a Castel Volturno, dopo il successo della festa messicana “Dias de los Muertos il villaggio di coco”, è lieta di annunciare il suo evento speciale per il Natale 2023, realizzato in partnership con Materya, intitolato "SCHIACCIANOCI e la Magia del Natale".

L'esperienza natalizia avrà luogo dal 22 dicembre al 7 gennaio e porterà i visitatori in un viaggio magico attraverso i regni della fantasia all’interno della struttura in via Mezzagni, a Castel Volturno.

"Schiaccianoci e la Magia del Natale" è un evento ispirato alla fiaba de Lo Schiaccianoci.

I visitatori potranno immergersi in un mondo di magia e avventura, attraverso spettacoli, installazioni artistiche e intrattenimento interattivo.

La struttura di Umoya si è trasformata in un mondo fatato, dove i visitatori potranno esplorare i quattro regni della fiaba, incontrando la principessa Clara, lo Schiaccianoci, i re dei 4 regni incantati e gli altri personaggi.

Sarà possibile fotografarsi con loro, creando ricordi indimenticabili.

L'evento, ispirato alla fiaba de "Lo Schiaccianoci", ha debuttato in anteprima il 16 dicembre per gli addetti ai lavori e un selezionato gruppo di ospiti, ottenendo un'accoglienza straordinaria.

"SCHIACCIANOCI e la Magia del Natale": Il Programma dell'Evento

Percorso dei Reggenti:

I visitatori potranno ammirare gli allestimenti tematici e incontrare i potentissimi re dei 4 regni. Selfie scattati durante il percorso daranno accesso all'esclusiva reggia del re dei re e di Santa Claus.

Incontro con Principessa Clara e Schiaccianoci:I personaggi della fiaba prenderanno vita, permettendo ai visitatori di incontrarli e fotografarsi con loro.

Circo Magico e Santa Claus:

Dopo il percorso attraverso i 4 regni, i visitatori potranno accedere al Circo Magico, dove avranno l'opportunità di incontrare il Re di Tutti i Re e Santa Claus (quest’ultimo fino al 23 dicembre 2023). Potranno anche consegnare la loro lettera dei desideri e scattarsi una foto con loro.

Spettacoli e Teatro dei Burattini: Artisti di talento si esibiranno in spettacoli circensi, giocoleria, fuochi d'artificio e commedia nel Circo Magico dello Schiaccianoci.

Laboratorio di Drosselmeyer: Un divertente laboratorio per bambini tenuto dagli aiutanti del simpatico Giocattolaio.

Parata Natalizia con Banda: Spettacolari parate con i personaggi della fiaba accompagnate dalla musica di una banda itinerante che interpreterà le musiche de Lo Schiaccianoci e i classici natalizi.

Viaggio al Tesoro: Un'avventura coinvolgente per adulti, in cui sarà necessario risolvere enigmi per aprire un baule nascosto e fuggire con il bottino.

Musica dei Dj Set & Live Session: Dj set e live session serali per gli adulti, con speciali edizioni durante il periodo natalizio.

Stand Enogastronomici & Bottega dei Regali: Ristorazione con prodotti tipici e tradizionali, possibilità di acquisto di prodotti locali e regali.

Orari dell'Evento:

- Le attività per bambini termineranno alle ore 20:00.

- Le attività per adulti termineranno alle ore 22:00.

Biglietti e Orari:

I biglietti sono disponibili all'ingresso di Umoya e online tramite il sito web ufficiale dell'evento. Gli orari di apertura variano, quindi si prega di consultare il sito web per ulteriori dettagli.