Mercoledì 3 Gennaio 2018, 15:51 - Ultimo aggiornamento: 03-01-2018 15:51

Neanche Anggun, la cantante di Giacarta in queste ore a Napoli per prendere parte domani al Concerto dell'Epifania, ha saputo resistere alla tentazione della vera pizza napoletana ed in particolare di quella di Ciro Salvo, il pizzaiolo amato dai gourmand della margherita e non solo.Eccola infatti nel locale di piazza Sannazzaro, oggi a pranzo, sorridente al fianco del maestro pizzaiolo. Davvero un buon inizio per l'artista che domani sarà testimonial d'eccezione, al Teatro Mediterraneo di Napoli, dello spettacolo che sarà trasmesso poi da Rai1 sabato 6 gennaio, giorno dell'Epifania, alle ore 9.35 con la conduzione di Cristina Rinaldi.Anggun, nata a Giacarta, ha lasciato il suo Paese a 19 anni ed è stata scelta dall'organizzazione in quanto l'edizione di quest'anno è dedicata al messaggio di Papa Francesco sull'accoglienza dei migranti.