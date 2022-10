«100 anni del Pontano», il 15 ottobre in esclusiva lo spettacolo «Cantautori»

Nell’ambito della rassegna per i «100 anni del Pontano a Palazzo Cariati» il 15 ottobre ospiteremo in esclusiva per Napoli e la Campania lo spettacolo-concerto «Cantautori» con Andrea Mirò cantautrice, compositrice, direttrice d'orchestra e musicista insieme al giornalista Paolo Talanca.

L’evento è un viaggio musicale nel tempo che parte dagli anni 60 con canzoni di Gino Paoli, Luigi Tenco, Fabrizio De Andrè, Lucio Battisti passando per gli anni ’70 di Francesco Guccini, Francesco De Gregori, Paolo Conte, Ivan Graziani, e gli anni ’80 con Lucio Dalla, Franco Battiato, Ivano Fossati fino ad arrivare ai giorni nostri con canzoni di Niccolò Fabi, Carmen Consoli e Samuele Bersani. Non mancheranno brani composti da lei insieme al marito, Enrico Ruggeri, su tutte la splendida Nessuno Tocchi Caino.