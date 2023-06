Arriva l’Eddie Lang Jazz Festival: star straniere e un pizzico di Napoli

Batte un cuore partenopeo all’Eddie Lang Jazz festival. Accanto a vere e proprie star internazionali del calibro di Mike Stern, Stanley Clarke, Ray Gelato e Frank Gambale, protagoniste della 23esima edizione della kermesse molisana, ci saranno anche due napoletani d’eccezione: Pietro Condorelli e Eleonora Strino.

Il Festival, che dal 1991 si svolge a Monteroduni (Isernia) nei giardini del Castello Pignatelli, si aprirà il 27 luglio con Mike Stern, genio della chitarra fusion.

Il concerto sarà introdotto dai New Funk Project. A seguire, il 28 luglio, sarà la volta di Stanley Clarke in una delle date del suo tour N-4EVER. In apertura della stessa serata, si esibirà un gruppo d’eccezione, gli Eddie Lang Legacy formato dal partenopeo Pietro Condorelli, considerato tra i migliori chitarristi jazz (tra le sue collaborazioni: Lee Konitz, Paolo Fresu, Franco Cerri, Gary Bartz, George Cables, Jimmy Wood, Fabrizio Bosso) , Ares Tavolazzi al basso (strepitoso e storico bassista e contrabbassista italiano), Eleonora Strino alle chitarre (jazzista partenopea che ha iniziato la sua carriera professionale come prima chitarra nell'orchestra di Roberto De Simone per poi collaborare con Greg Cohen, Dado Moroni e tanti altri) e Massimo Manzi alla batteria.

L’Eddie Jazz Lang proseguirà, il 29 luglio, con il ritmo swing di Ray Gelato & The Giants (gruppo di apertura i P-funking band) per poi concludersi il 30 luglio con lo spettacolo di Frank Gambale (in apertura ci sarà una band d'eccezione, GL2, formata da Gianfranco Continenza e Livio Lamonea alle chitarre, Gianluigi Goglia al basso e un altro campano, Leonardo De Lorenzo alla batteria). Quest’anno Gambale è anche Presidente di Giuria del XII Concorso internazionale “Il genio di Eddie Lang”, organizzato nell’ambito dello stesso Festival e rivolto a giovani chitarristi e jazz band under 30. Gli spettacoli avranno inizio alle ore 21.30 per poi proseguire a mezzanotte in diverse piazze del paese con le tradizionali jam session, cui sarà possibile partecipare gratuitamente portando con sé il proprio strumento. Nuovo invece il format per i seminari formativi Eddie Lang School Days che si svolgeranno negli stessi giorni del Festival, sempre nei giardini del Castello Pignatelli e che consentiranno l’ingresso gratuito ai concerti.