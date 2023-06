Avishai Cohen Banda Iroko alla XXVIII edizione del Pomigliano Jazz festival

Al via la prevendita per il concerto di Avishai Cohen al festival Pomigliano Jazz il 26 luglio. Il contrabbassista, cantante e compositore israeliano presenta il suo ultimo lavoro discografico “Iroko”, realizzato con Abraham Rodriguez Jr. Il festival si svolgerà al parco pubblico di Pomigliano d’Arco pe sarà diretto da Onofrio Piccolo. Il progetto è fortemente ispirato dalle tradizioni e dalle radici della scena musicale afro-caraibica, con una grande selezione di musicisti con i quali Cohen ha incantato la scena dei club newyorkesi negli anni Novanta.

Sul palco, insieme ad Avishai Cohen (contrabbasso e voce) e al percussionista e cantante statunitense di origini caraibiche Abraham Rodriguez Jr. (congas e voce), ci sarà una all star band che include i cubani Horacio “El Negro” Hernandez alla batteria e alle percussioni, Yosvany Terry al sassofono e chekere e Jose Alves alle percussioni e alla voce, l’argentino Diego Urcola alla tromba e al flicorno e la cantante spagnola Virginia Alves.

I biglietti per assistere all’esclusivo concerto di Avishai Cohen Banda “Iroko” sono già disponibili sui circuiti Azzurro Service e Vivaticket e nei principali punti vendita regionali.

Fino al 30 giugno è possibile acquistare i biglietti al costo speciale di 15 euro + prevendita. Successivamente e fino al giorno dello spettacolo il biglietto avrà un costo di 20 euro + prevendita. Per i ragazzi under 18 i biglietti sono disponibili al prezzo ridotto di 10 euro + diritti di prevendita. Per informazioni chiamare il numero 08159 34001 - www.azzurroservice.net.

Nato nel 1970 a Kabri, un kibbutz del nord d’Israele, da una famiglia di musicisti le cui radici si trovano in Spagna, Grecia e Polonia, Avishai Cohen è considerato uno dei più influenti e acclamati bassisti al mondo. Negli ultimi 25 anni ha consolidato il suo status di peso massimo del jazz contemporaneo, con una carriera straordinaria che eguaglia quella dei leggendari jazzisti di sempre.

Lo scorso 5 maggio è uscito il suo ventesimo album, Iroko: questo lavoro rappresenta la realizzazione di un sogno di lunga data che Avishai ha nutrito fin dal primo incontro con Abraham Rodriguez Jr, maestro della musica afro-caraibica e allievo del leggendario Orlando "Puntilla" Ríos. L’album prende il nome da un albero venerato in alcune culture dell'Africa occidentale, soprattutto dal popolo Yoruba. Coprodotto dallo stesso Cohen insieme al producer vincitore del Latin Grammy, Javier Limón, Iroko è un lavoro pieno di sentimento, come una serenata all'angolo di una strada in Spanish Harlem.