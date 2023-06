Pomigliano Jazz, ecco il primo ospite: è il chitarrista statunitense Mike Stern

Mike Stern è il primo ospite confermato alla ventottesima edizione di “Pomigliano Jazz”. Il chitarrista statunitense si esibirà per la prima volta al festival diretto da Onofrio Piccolo, sabato 29 luglio. Sul palco, allestito nell’invaso del parco pubblico di Pomigliano D’Arco, Mike Stern sarà accompagnato da una super formazione che include Dennis Chambers alla batteria, sua moglie Leni Stern alla chitarra elettrica, n’goni e voce, Bob Franceschini al sax e Jimmy Haslip al basso elettrico.

Il programma della serata sarà un viaggio musicale attraverso la sterminata discografia del musicista originario del Massachusetts, considerato una delle figure di primo piano nella storia chitarristica moderna.

Classe 1953, bostoniano di nascita ma cresciuto a Washington, Mike Stern è un protagonista assoluto della storia della sei corde. Ha iniziato a suonare la chitarra all'età di 12 anni, emulando i suoi miti B.B. King, Eric Clapton e Jimi Hendrix. Allievo di Pat Metheny, vanta una carriera di tutto rispetto iniziata sul finire degli anni ’70 in cui spiccano le collaborazioni con i Blood Sweet & Tears, Billy Cobham, Jaco Pastorius, Billy Evans e soprattutto Miles Davis. Proprio con Miles, con il quale suonò nella turbolenta alba degli anni ‘80, ha dato vita a tre album: “Man with the Horn”, “Star People” e il live “We Want Miles”.

Tra i chitarristi elettrici più stimati della sua generazione, Mike Stern ha all’attivo molte registrazioni come leader, sei delle quali sono state nominate per il Grammy Awards. Solista elettrizzante, il cui fraseggio combina la potenza dello stile rock-fusion con sofisticate armonie jazz e una innata vena blues, ha dato vita a lavori discografici acclamati da pubblico e critica. Tra questi spiccano “Upside Downside”, “Big Neighborhood”, “Is What It Is”, “Voices” e il più recente “Eleven”.