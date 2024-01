Camposano, concerto con Milly Enza Maccaro, l'ingenere con la voce da soprano

Inizio d'anno dedicato alla musica di qualità con il concerto in programma domani nell'auditorium dell'Agenzia di Sviluppo a Camposano. Giovani artisti si esibiranno in un repertorio di opera e classici napoletani: è il caso di Enza Milly Maccaro, una soprano, laureata in ingegneria, che guida un gruppo di musicisti del Conservatorio di San Pietro a Majella a Napoli. Passione di famiglia quella per la musica, coltivata in un contesto familiare dove si è sempre respirata, e praticata, l'arte in tutte le sue forme. L'ingegnere con la passione per la musica è, infatti, la sorella minore del rapper Clementino e figlia di Salvatore Maccaro e Tina Spampanato, attori molto noti nell'ambiente del teatro amatoriale. Milly ha anche un altro fratello, si chiama Paolo e non fa eccezione essendo anche lui un musicista.

La performance di domani è dedicata agli appassionati di Opera e Classici Napoletani ed è fissata per le 18,30 di domani, mercoledì 3 gennaio, nell’auditorium dell’Agenzia di Sviluppo dei Comuni dell’Area Nolana che ha sede in via Trivice d’Ossa a Camposano.

L’evento, completamente gratuito, vedrà la partecipazione di artisti come i soprani Milly Enza Maccaro e Sara Di Fusco, il baritono Davide Chiodo ed il tenore Giuseppe Malafronte. Al pianoforte il maestro Geminiano Mancusi. L’appuntamento musicale è patrocinato dall’amministrazione comunale di Camposano, diretta dal sindaco Francesco Barbato e dalla Città Metropolitana di Napoli.