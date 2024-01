Ciro Giustiniani al Teatro Totò con lo spettacolo “Stendap Sprizz”

Torna al teatro l'attore comico e one man show Ciro Giustiniani noto al grande pubblico per i suoi monologhi “casalinghi”, che guardano, cioè, il mondo attraverso la metafora delle quattro mura domestiche. Ciro sarà in scena al Teatro Totò di Napoli giovedì 4 gennaio con lo spettacolo “Stendap Sprizz” scritto insieme a Rosario Toscano e la collaborazione di Oreste Ciccariello .

La famiglia è al centro del mondo di Giustiniani : la nonna, il fratello, gli zii diventano quasi figure mitologiche, paradigmatiche dei diversi modi di affrontare la realtà. I temi semplici sono resi universali dal modo di raccontarli. Mai alla ricerca della battuta semplice, Giustiniani vira sempre sulla trovata spiazzante e colorata. Cabarettista onomatopeico, lo spettacolo gioca molto sul suono delle parole e sulla spettacolarizzazione del gesto. Giustiniani mostra, più che raccontare.

La sua italianizzazione del napoletano, e il modo velocissimo di muovere le mani rappresentano la sua cifra stilistica, e rendono la sua comicità spontanea e, apparentemente, non costruita.

I temi affrontati sono i più disparati, dall’organizzazione delle vacanze al rapporto di coppia a quello con i genitori. I suoi monologhi non hanno tempo, si servono del passato per spiegare il contemporaneo e del contemporaneo per giustificare il passato. La matrice di tutto è il Sud, ma un Sud in grado di farsi Nord, perché l’Italia dei monologhi di Giustiniani è una continua contaminazione e non teme lo straniero, la crisi, la cattiva politica, ma è più spaventata dalla suocera, l’amico tirchio o dalla sorella della moglie. Uno show per ridere e riflettere.