Il Mattino Football Team live dalle 13 dalla Galleria Umberto di Napoli

Rettilineo della stagione per il Napoli di Spalletti e ultime battute anche per Il Mattino Football Team, appuntamento ormai fisso per i nostri lettori con i padroni di casa, Claudia Mercurio e Ciro Giustiniani, in giro per le strade di Napoli.

Il format del Mattino - scritto insieme con Lello Marangio - oggi fa tappa in Galleria Umberto, nel cuore della città, per commentare insieme ai tifosi azzurri la gara di ieri contro il Monza e per proiettarsi a Napoli-Inter del prossimo weekend.