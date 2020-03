Ciro Giustiniani, chiacchiere dal sofà e consigli anti-noia​: «Io resto a casa»

Non è un’opzione, un consiglio o una scelta. L’ordinanza governativa parla chiaro: occorre restare a casa! Lo riteniamo, lo ripetiamo e lo rispettiamo: ecco perchè sosteniamo l’hashtag #IoRestoACasa con questa rubrica d’interviste «da sofà a sofà».

E l’incontro al telefono di oggi è con Ciro Giustiniani, tra i più amati protagonisti di Made in Sud, autore e interprete degli esilaranti monologhi sulla famiglia, rigorosamente napoletana, e sulla mamma, a cui è dedicato il suo primo libro Per mia mamma sorridere era già in italiano del 2017.



…Faccio il comico, ma con meno ironia auspico che questo arresto di vita trascorra in fretta: congelati i progetti che proprio in questi giorni dovevano prender vita, non smetto però di alimentare il mio “cassetto” della creatività, degli input e delle idee, sebbene non sono esattamente un’autore da scrivania.Le mie serate di lavoro mi hanno sempre tenuto fuori casa fino a tardi, ma in queste settimane sono costretto a cenare a casa già alle otto!Ebbene, dopocena all’ora esatta in cui di solito prima andavo in scena ho deciso di esibirmi per mia figlia e mia moglie, alla quale chiedo regolare cachet dal momento che lei mi fa tanto pesare i suoi quotidiani assolvimenti culinari e domestici!…Lascia stare! Per darci da fare, abbiamo rinverdito le nostre passeggiate all’aperto giocando alla fattoria: io mungo il tavolo, mia moglie porta a pascolare le sedie e mia figlia fa la foto col lupetto (tipo scimmietta del circo)…Come si dice a Napoli “stamm pigliann a faccia r’a casa!”: io sto somatizzando a turno il divano e il letto!Bhè, io mi chiedo: ma da quand’è che così tanti napoletani (e voglio restare territoriale) si sono riscoperti super sportivi? Tutti a correre, a fare corpo libero e stretching all’aperto… Io non faccio esercizi in tempi di libertà, figurarsi ora prigioniero in casa!E dire che mia moglie mi propina di continuo i suoi tutorial con un fighetto palestrato che ha fatto impazzire donne e starlette, ma io …per dirla con Totò, desisto!A esserti sincero, io tutto sommato in casa non ci sto male male: in fondo la casa è un’opportunità che io ho sempre vissuto troppo poco. Pensa che solo l’altra sera mi sono accorto che ospitiamo mia suocera, poichè nella penombra in corridoio lei che è piccoletta l’avevo scambiata per un comodino che avanzava verso di me: che spavento…Mi manca tanto andare a lavoro o in giro nelle piccole botteghe del mio quartiere e salutare chiunque mi sorride e scattare un selfie per affetto o per ricordo.Non essendo Fido-muniti, mi accaparro la discesa del sacchetto: me la conquisto, me la merito, me la centellino e spesso me la fraziono almeno in un paio di “dosi”, sebbene il bidone è appena fuori il portone!Videochiamo mamma ogni giorno, ma per lei è una roba così moderna: non riesce a inquadrare se stessa e mi ritrovo a chiacchierare a lungo col quadro della Madonna in camera da letto o con l’orologio a parete in cucina!Alla mattina, però, la video-fiction col mio amico Danilo il pizzaiolo puteolano è d’obbligo: il mio pungiball per iniziare con energia la giornata.divano & telecomando tutta la vita. Io solo divano e telecomando, telecomando e divano: il problema nasce quando li confondo, mi siedo sul telecomando e piglio in mano il divano!nooo, è come chiedermi Troisi o Maradona? Non sceglierò mai!canto, ah se canto… ballare ci ho provato con mia figlia, quando l’insegnante di danza le ha dato i compiti a casa, ma… non è cosa mia!la prima: ho insegnato alla mia piccola come si pianta un fagiolo o le lenticchie, reminiscenze dalle elementari. I piccoli lavori in casa non fanno per me: un uomo col martello mi rimanda a Thor e …io che c’entro?e perché non l’una dopo l’altra?Amo le competizioni e i talenti musicali, ma preferisco nutrirmi di bei film.Io canto e non stono tanto: me la canto solo sotto la doccia …una volta ci ho provato facendomi la barba e mi so sfregiato! Sono «musicalmente versatile»: spazio dai Beatles, Mauro Nardi, i Doors e i Queen a Franco Ricciardi, i Litfiba, Mahmood ed Elodie. Ma anche Granatino e Andrea Sannino: di lui un mese fa ho twittato “cu stu corona Sannino nun canta cchiù Abbracciame ma… Sentimmece!” e ho riportato in auge il suo pezzo, che è una poesia e lo adoro.

E allora la canzone che canterai alla prossima doccia?

Per quanto in questi giorni siamo tutti presi con la cucina e la tavola, dovrei dirti “È bell ‘o magnà” del maestro Merola, ma proprio per farci forza in questo duro momento divento serio e scelgo “The show must go on” dell’indimenticabile Freddie.



La tua mini-lista di cinque titoli "tiramisù" tra pellicole, show o serie tv per l’inizio di questa seconda settimana casalinga.

“Ricomincio da tre”, “Così parlò Bellavista”, poi con mia figlia “Jumanji” 1 e 2, “La fabbrica di cioccolato” e le repliche di Made in Sud, che tanto mi manca…



E ora per concludere una tua ricetta «anti-noia» con cui distrarsi dall’ansia coronavirus e dal clima rallentato di queste giornate.

Ci ho pensato un po’… Il mio suggerimento è assolutamente godersi i propri affetti: sì, i cari, la famiglia, chi vive con noi, ma anche al telefono per chi in questo momento è costretto da solo, perché stare insieme, scambiarsi parole, amore e tempo è il più potente anti-noia che io possa immaginare.

