Capri, concerto emozionale all’alba a Villa Lysis

Domenica 18 Agosto 2019, 12:32

CAPRI - Uno spettacolo davvero suggestivo ed emozionante alle prime luci dell’alba si è tenuto questa mattina a Villa Lysis. In occasione della passeggiata d’autore a cura del prof Renato Esposito, inserita nel programma dell’estate caprese della Città di Capri, un nutrito gruppo di più di 120 persone tra capresi e villeggianti ha partecipato al percorso verso le vette di Tiberio che è terminato con un concerto dell’artista Al Martino. Una passeggiata onirica, dal titolo evocativo “Concerto all’aurora” ha permesso ai tanti ospiti dell’isola di godere di un’atmosfera magica alle prime luci dell’alba, un ringraziamento al sole che con i suoi raggi vivifica la natura di capri, in uno dei punti più magnetici dell’isola, che non a caso il barone Fersen aveva scelto per edificare la sua dimora, proprio perché uno dei pochi luoghi sul versante di Capri in cui era possibile godere sia dell’alba che del tramonto.La passeggiata guidata dal prof. Esposito, esperto di storia locale, ha preso il via in Piazzetta alle 5.30 per poi proseguire verso via Longano e via Tiberio, fino a terminare sulla Villa Lysis dove sulle note di Al Martino i presenti hanno ammirato e fotografato il sole che sorgeva tra le rocce dall’isolotto de li Galli. Al termine del concerto “l’Enoteca Segreta” ha offerto un dolce saluto tutti i partecipanti. Questa sera gli spettacoli in Villa continuano alle luci del tramonto con la rassegna “Teatro in Villa”, a cura dell’associazione Apeiron, che vedrà esibirsi la compagnia teatrale “Il Demiurgo” con il “Riccardo III” di Shakespeare in due repliche una alle 19.30 ed un’altra alle 22.00.