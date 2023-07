“Chitarra incantata”, ultimo evento con il concerto del duo Riga

Oggi, venerdì 7 luglio 2023 alle ore 19,30 quinto e ultimo appuntamento della rassegna “Chitarra incantata” nella Chiesa di San Nicola a Nilo in pieno centro storico, con il concerto del Duo RiGa, Riccardo Calogiuri e Gabriella Lubello, chitarre di Lecce. Programma di musiche sudamericane di J, Cardoso, A.Piazzolla, E. Nazareth, S. Assad, E. Vasquez, H. Fernandez, I. Figueredo.

Il duo RiGa nasce nel 2015 dopo lo scioglimento del quartetto Lupiae. E' formato da Riccardo Calogiuri, uno dei più grandi talenti del panorama chitarristico italiano e internazionale, pluripremiato, vincitore della chitarra d’oro come promessa italiana a soli 19 anni e Gabriella Lubello, sua insegnante, straordinaria chitarrista, conosciuta come una delle migliori didatte in campo internazionale.

Il duo è diventato in breve un’eccellenza del panorama chitarristico italiano riscuotendo sempre successi da parte di critica e pubblico. Il loro programma è incentrato tutto sulla musica sudamericana partendo da Cardoso, passando per Piazzolla, Nazareth, Assad per approdare alla musica popolare venezuelana con Fernandez e Figueredo. Un viaggio musicale pieno di genio e molteplici sfumature sonore che conquisterà l’ascoltatore. Ingresso € 12 - prevendita on line e presso i punti vendita ETES. Info: associazionedefalla@gmail.com - 3496352376