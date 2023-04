Gabriele Esposito per il festival Candizioland: il contest su Instagram

Il cantante napoletano Gabriele Esposito parteciperà al festival di Candizioland cantanto il suo nuovo brano.

In occasione dell'evento, il cantante è alla ricerca di un chitarrista, bassista e tastierista per suonare con lui e per questa occasione ha creato un contest.

Il cantante sulla sua pagina Instagram: «Suoniamo insieme? Il 22 aprile sarò live al Coachella Napulitan organizzato dai ragazzi di Candizioland, un festival pazzesco US e ho pensato di presentare il mio prossimo singolo suonandolo insieme a voi! Ho bisogno di un: chitarrista (elettrico), bassista e tastierista. Come candidarsi? Semplice, taggate me e @candizioland in una storia su Instagram dove suonate un pezzo a vostra scelta! Il contest scadrà sabato sera!».