Gigi D'alessio a Paestum e si preannuncia il sold out

Domenica 12 Agosto 2018, 14:07

Gigi D’Alessio che torna sui palchi di tutta Italia dopo il seguitissimo tour invernale, terminato a dicembre scorso con tre date tutte esaurite nella sua Napoli, e il sold-out in Canada, domani (alle 21,30) farà tappa a Paestum all’Arena del Mare. I biglietti per il concerto sono disponibil solo nelle prevendite abituali ma online sono finiti.D’Alessio riporterà la sua musica sotto i cieli italiani, insieme alla sua inseparabile band: Alfredo Golino alla batteria, Giorgio Savarese e Lorenzo Maffia alle tastiere, Roberto D’Aquino al basso, Maurizio Fiordiliso e Pippo Seno alle chitarre.Insieme ai successi di 25 anni di carriera, i fan potranno cantare i brani dell’ultimo album, “24.02.1967”, uscito in occasione del suo 50° compleanno e di recente ripubblicato in una edizione speciale impreziosita dal dvd “Il giro del mondo in 50 storie”.Appuntamento benefico, invece, il 29 settembre a Milano, al Teatro Degli Arcimboldi, dove Gigi sarà protagonista del Concerto del Cuore a favore della ricerca per la malattie cardiovascolari. L’evento di beneficenza avrà luogo nella Giornata Mondiale per il Cuore, come momento conclusivo della Campagna di sensibilizzazione e prevenzione sulle patologie cardiovascolari Love the Beat, che intende sostenere il Progetto COR del Gruppo ospedaliero San Donato Foundation.