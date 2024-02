Jennifer Lopez, l'amore ritrovato con Ben Affleck dopo 18 anni: «Merito, anche, di quella firma alla fine delle sue lettere»

Jennifer Lopez è stata una delle ospiti più attese a Verissimo. Silvia Toffanin ha intervistato la diva di Hollywood che, direttamente dal salotto della sua casa in California ha ripercorso gli amori della sua vita, dalla mamma Guadalupe, che nella vita ha dovuto sacrificare tutti i suoi sogni per le figlie, al ritrovato Ben Affleck, a cui è dedicato il suo ultimo album, This is me now, in uscita venerdì 16 febbraio. Durante l'intervista Lopez ha rivelato un retroscena su una canzone in particolare, ispirata proprio da Ben.

Jennifer Lopez ha rivelato: «Not going anywhere (tradotto “Non vado da nessuna parte”) è una canzone molto particolare. Quando ho ricominciato a parlare con Ben Affleck dopo 18 anni, lui terminava le sue email con not.going.anywhere perché mi rassicurava del fatto che non sarebbe andato da nessun parte.

Ho sempre pensato che ci aspettasse qualcosa di meraviglioso. Credo in Dio e spero sempre che ci sia un quadro migliore di quello che possiamo anche solo immaginare».

I due si sono ritrovati dopo 18 anni passati separati e l'inizio della loro relazione non è stato molto facile perché la paura di sbagliare era forte, ma insieme hanno superato tutte le paure e oggi sono innamorati più che mai e sposati.

Jennifer Lopez ha risposto anche ad alcune domande di Silvia Toffanin sulla mamma: «Mia mamma Guadalupe aveva molti obiettivi nella vita e non è riuscita a realizzarli perché doveva crescere noi figli. Ci ha incoraggiati molto e convinti che potevamo fare quello che volevamo: potete diventare Presidente degi stati uniti, potete essere indipendenti. A lei era stato detto che doveva sposarsi a 22 anni perché questa era la sua ultima opportunità. Lei amava la musica, ci afceva ascoltare con il giradischi le canzoni che più amava. Amava ballare e amava la musica. Se oggi posso organizzare la mia vita in funzione degli impegni della mia carriera lo devo a lei».