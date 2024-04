Jennifer Lopez e Ben Affleck, due cuori in affitto a New York: casa con 6 camere da letto su 4 piani e terrazza panoramica a 45mila euro al mese

Jennifer Lopez, 54 anni, e Ben Affleck, 51 anni, sono stati pizzicati dai paparazzi a zonzo per l'Upper East Side a New York quasi un anno dopo aver comprato una villa da ben 60 milioni di dollari a Beverly Hills, LA. Stavano visitando le classiche case a schiera della città in tenuta casual. Ben con giubbetto, camicia grunge a quadri, maglietta dei Nirvana, jeans e sneakers, Jennifer più sul classico con cappotto trench lungo nero, maglioncino crop beige a righe, jeans larghi e sandali platform.

La casa da 45mila dollari al mese

Uno degli annunci visionati dai due è di un appartamento in affitto da 45mila dollari al mese con sei camere da letto su quattro piani, oltre a una terrazza panoramica, un giardino e un seminterrato.

Il giorno dopo, Jennifer ha continuato la ricerca anche da sola e ha documentato il tempo trascorso nella Grande Mela tramite social.

La villa megagalattica a Beverly Hills

La cantante vive con i due figli gemelli Emme Anthony e Maximilian David Muñiz, entrambi 16enni, avuti da Marc Anthony, e i tre figli di Affleck e Jennifer Garner: Violet, 18, Seraphina, 15 e Samuel, 12. La famiglia allargata vive nella villa di 3.530 metri quadrati di Beverly Hills che Lopez e Affleck hanno pagato in contanti nel maggio 2023.