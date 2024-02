Il Solimene 4tet in concerto al Bourbon Street

Concerto l'8 febbraio al Bourbon Street a via Bellini, prodotto dal Live Tones Napoli ETS che presenta il Vittorio Solimene 4tet - Alexithymia, quattro giovani musicisti ma già considerati eccellenze dalla critica nazionale: Lorenzo Simoni (Sax alto), Vittorio Solimene (Pianoforte), Alessandro Bintzios (Contrabbasso) e Michele Santoleri (Batteria).

Alexithymia, ovvero emozioni senza parole.

Il repertorio, che prevede brani originali, è stato composto tra giugno 2022 e gennaio 2023. L’obiettivo è stato quello di marcare la correlazione tra la musica di Solimene e le emozioni contenute nelle storie narrate.

Tutte le composizioni, infatti, si sono sviluppate partendo dal titolo, da un’idea concettuale ed emotiva e mai prettamente tecnico-musicale lasciando fluire le emozioni.

La formazione è stata scelta con l’intento di far incontrare musicisti che non avessero mai collaborato prima tra di loro affinché si mettessero in ascolto e a disposizione di un’esperienza nuova.