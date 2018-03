Impazienza da weekend: gli appuntamenti per chi scalpita

Venerdì 9 Marzo 2018, 19:08 - Ultimo aggiornamento: 09-03-2018 19:08

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Impazienza da weekend: gli appuntamenti per chi scalpitaNapoli 10 marzo 2018Serate di danze silenziose in cuffia. Info Napoli fino all'11 marzo 2018Progetto di Slow Fodd per scoprire i buoni legumi della nostra terra. Info Napoli 11 marzo 2018YoGaiola: incontri di Yoga a contatto con la natura e il mare. Info Napoli fino al 11 marzo 2018Il grande mondo dell’avanspettacolo immortalato da Raffaele Viviani con Eden Teatro in scena al San Ferdinando. Info Sorrento 11 marzo 2018Fiera artigianale del buon cioccolato in piazza Angelina Lauro. Info Napoli tutti i giorniIl Real Bosco di Capodimonte è aperto gratuitamente anche nel weekend. Info Napoli tutti i giorniA piazza Gerolomini, nel storico di Napoli è possibile ammirare una Madonna con la pistola, opera di Banksy esponente mondiale della street art. Info Napoli fino a marzo 2018Spettacoli del Teatro dei Piccoli alla Mostra d’Oltremare di Napoli per “La Scena Sensibile 2017/2018” una rassegna di teatro per bambini e famiglie. Info Napoli fino al 19 marzo 2018Personale di oltre 50 opere che ripercorrono i momenti salienti dei10 anni di attivita dell'artista. Ingresso gratuito. Info Napoli al 28 marzo 2018Rassegna di Film di giovani napoletani under 30. Ingresso gratuito. Info Napoli tutti i weekend 2018Al Museo del Sottosuolo visite guidate con il Munaciello e spettacoli teatreali. Info Napoli fino al aprile 2018Otto grandi appuntamenti da non perdere con la buona musica in città per il ritorno del Napoli Jazz Winter 2018. Info Napoli fino a maggio 2018Incontri di archeologia al Mann. Info Napoli fino al 21 maggio 2018Evento ad ingresso libero con concerti nella Sala del Toro Farnese del Museo. Info Napoli tutii i giorniTour di street art a Ponticelli al Parco dei Murales. “Je sto vicino a te” è la nuova arrivata ed è stata realizzata da Hope, l’artista pugliese Daniele Nitti. E' dedicata alla solidarietà. Info Napoli fino all'11 marzo 2018Le opere di 16 artisti italiani e altrettanti cinesi saranno a Napoli per la mostra Evidence tra mondi e visioni differenti con una “passeggiata” nell’arte contemporanea cinese e italiana. Info Napoli fino all'11 marzo 2018“Luce – L’immaginario Italiano”: mostra ad ingresso gratuito con fotografie e filmati che raccontano Napoli e l’Italia dagli anni 20 fino ai nostri giorni. Info Pompei fino al 31 marzo 2018All’Antiquarium degli scavi di Pompei una mostra dal titolo “Tesori sotto i Lapilli – Arredi, affreschi e gioielli dall’Insula Occidentalis” per ammirare alcuni dei gioielli, degli arredi e delle pitture della splendida Casa del Bracciale d’Oro. Info Napoli fino al 14 marzo 2018Nell'ambito della rassegna "Gli artisti non hanno segreti", lo spazio Wespace di Vico del Vasto a Chiaja 52 ospita l'esposizione delle opere di Antonio Conte e Maurizio Di Martino. Un viaggio da fermi, tra visioni introspettive e dialoghi impossibili. Info Napoli fino al 17 marzo 2018Mostra a cura di Pian Di Pasqua, nella sede della Fondazione Plart in via Martucci 48 a Napoli, un progetto che vuole restituire una seconda vita a oggetti di uso quotidiano. Info Napoli fino al 25 marzo 2018Visita a 4 importanti luoghi d’arte cittadini con un solo biglietto ed entro 2 giorni consecutivi dal primo utilizzo. Info Napoli fino all’8 aprile 2018Si terrà la mostra “Da De Nittis a Gemito. I napoletani a Parigi negli anni dell’impressionismo”. Da De Nittis a Gemito. Info Napoli fino all'8 aprile 2018La Cina di 2000 anni fa nel cuore di Napoli in 170 grandi guerrieri di terracotta a grandezza naturale esposti nella navata della basilica dello Spirito Santo di via Toledo. Info Nola fino al 28 aprile 201862 opere grafiche tra cui anche un manifesto inedito, che verrà esposto per la prima volta, nella mostra Pablo Picasso e le sue muse. Info Napoli fino al 1 maggio 2018Mostra-spettacolo omaggio ad Arbore per i suoi cinquant’anni e più di carriera e di passioni con eventi correlati. Info Napoli fino al 2 maggio 2018Mostra fotografica di Nino Migliori dedicata al Cristo Velato, il capolavoro settecentesco di Giuseppe Sanmartino. ritratto uti­lizzando come unica fonte luminosa la luce delle candele. Ad ingresso gratuito nella Cappella Palatina del Castel Nuovo di Napoli. Info Napoli fino al 27 maggio 2018Oltre 200 opere da Goya a Bacon esposte nella rinnovata alla Basilica di Santa Maria Maggiore alla Pietrasanta in via dei Tribunali e che percorre i turbamenti della mente. In mostra anche altre installazioni e, in anteprima mondiale, un olio opera di Adolf Hitler e documenti dell’inchiesta del Senato della Repubblica sugli ospedali psichiatrici giudiziari. Info Napoli fino a 10 giugno 2018“Io Dalí” al Pan. Per la prima volta in Italia la mostra che racconta l’immaginario di Salvador Dalí e presenta la vita segreta dell’artista spagnolo. Info Cava dei Tirreni fino al 18 giugno 2018Mostra, a cura di Marzia Pasqualone con 46 opere di Warhol. Info