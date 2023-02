Maluma ospite d'eccezione per il primo evento italiano di «Brutal» a Napoli

La superstar colombiana Maluma sarà l’headliner dell’esclusivo party che si terrà domenica 16 luglio a Napoli e animerà gli spazi della Mostra d’Oltremare con il meglio della scena latina e urban internazionale. Nelle prossime settimane verranno svelati altri artisti che completeranno la line-up dell’evento, che si annuncia uno dei must della stagione all'aperto 2023.

I biglietti per assistere al concerto di Maluma nell’ambito di «Brutal Napoli» saranno in vendita già da venerdì 24 febbraio ore 11, sui circuiti Ticketone, ETES e Go2. I primi 4mila tagliandi avranno un costo speciale di 50 euro. Resta viva l'attesa per scoprire il cast globale di questo nuovo appuntamento della mappa di eventi napoletani.

Per info: www.lurovamusic.com.

Maluma, al secolo Juan Luis Londoño Arias, è un cantautore e personaggio televisivo originario di Medellin. È l’artista maschile latino-americano più seguito sui social media, è vincitore di un Latin Grammy, e ha venduto in tutto il mondo oltre 18 milioni di copie tra singoli e album, affermandosi come uno dei nomi di punta della musica latino-americana, reggaeton e urban. Con il Maluma World Tour ha raggiunto un successo non paragonabile a nessun altro artista latino, con oltre 1 milione di biglietti venduti in 105 concerti in tutto il mondo. Il 30 settembre 2022 è uscito il nuovo singolo «Junio», brano che segna il ritorno dell’artista alla sua essenza urban pop e anticipa il prossimo album. La canzone è stata presentata in anteprima live sul palco dei Billboard Latin Music Awards con una strabiliante performance.

Dal 3 febbraio 2023 è disponibile in digitale «La Formula», il nuovo singolo in collaborazione con Marc Anthony, l’artista di salsa più grande di tutti i tempi. Il brano farà parte del prossimo album di Maluma, attualmente in lavorazione.

Tra le numerose le collaborazioni e i brani pubblicati in questi anni: Que Pena con J Balvin, Que Chimba e Feel The Beat con i Black Eyed Peas, Medellín dal quattordicesimo album di Madonna (Madame X) e i singoli Pa' Ti e Lonely, entrambi in collaborazione con Jennifer Lopez. Sempre con J.Lo ha pubblicato lo scorso anno il brano Marry Me (Kat & Bastian Duet), incluso nella colonna sonora dell'omonimo film diretto da Kat Coiro, che vede Maluma anche in veste di attore al fianco di Jennifer Lopez e Owen Wilson. Con The Weeknd ha dato vita al remix della hit Hawai, mentre con Adam Levine e The Rudeboyz ha pubblicato la scorsa estate il brano Ojalá. Parallelamente alla musica ha intrapreso una carriera televisiva come coach e giudice a The Voice in Messico e Colombia.

Maluma è entrato anche nella scena della moda con il suo stile provocatorio, giovane e autentico, che ha portato Vogue a nominarlo «Menswear Icon in the Making» e «Men’s Fashion Newest Muse» e GQ «Man of the Year». Nel 2019, ha partecipato per la prima volta al Met Gala ed è stato uno dei primi artisti urban latin di questa generazione ad essere invitato da Anna Wintour. Maluma è molto amato e sostenuto da diversi stilisti come Kim Jones (Dior), Jeremy Scott (Moschino), Olivier Rousteing (Balmain), Donatella Versace, Calvin Klein, Christian Louboutin, Louis Vuitton e molti altri. Ha anche preso parte a campagne pubblicitarie come volto dei brand internazionali Moet Hennessy, Michelob e Adidas. Testimonial di Versace Man, Maluma è stato annunciato come nuovo ambassador di BOSS per la campagna primavera/estate 2023.

Attivo anche nel campo del sociale, ha fondato a Medellín «El Arte de Los Sueños», fondazione che si occupa di sostenere i giovani a rischio, attraverso l’arte e l’educazione musicale.