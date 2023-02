Gaiè, party alla ​Casa della Musica Federico I per i 18 anni

Ha scelto Casa della Musica Federico I la giovane cantautrice Gaiè per festeggiare i suoi 18 anni. Cento ospiti si sono ritrovati in uno spazio allestito con arredi anni ’60 e tavoli da gioco che hanno ricreato una perfetta atmosfera Casino Royale.

Gaiè, elegantissima e originale in un corpetto in strass e georgette, abbinato a un pantaloncino con brillantini e una lunga gonna in tulle (outfit Ombelico), le Louboutin in vernice nera e un meraviglioso trucco smokey eyes e cristalli realizzato dalla make up artist Maricristina D’Amico, ha aperto il party dal palco con la sua “Un po’ di nostalgia”, ultimo singolo arrivato sulle piattaforme il 29 dicembre ed eseguito per la prima volta live in Piazza Plebiscito tra gli opening act del concerto di Rkomi per il Capodanno a Napoli.

Poi, il ballo con il papà, il giornalista Pier Paolo Petino, che, in smoking, ha dato il benvenuto alla figlia nella società dei grandi, sulle note di “Can't take my eyes off of you” di Lauryn Hill; e il dance floor affidato alla selezione del dj Giulio Minervini.

Una festa curata nei dettagli dalla mamma, la press agent e media pr Francesca Scognamiglio, con finger food e sushi serviti a braccio e una drink list ideata da Gaiè con i nomi dei suoi singoli, unendo a quello eseguito live, “Solo te” e “X2”, e lo special cocktail “Giada”, dedicato alla sorella dodicenne, che ha realizzato un video emozionale dei primi 18 anni di Gaiè, proiettato prima del momento in cui è tornata sul palco per spegnere le candeline su una torta scintillante realizzata da Renata Sergio (Birdy’s Bakery) con “Happy Birthday” di Stevie Wonder. Per lei anche gli auguri di alcuni calciatori della Ssc Napoli e del cantautore Rosario Miraggio.

Dopo la torta, uno straordinario Fabio Scagliarini, responsabile Casino Party, ha dato il benvenuto agli ospiti ai tavoli da gioco (black jack, poker, roulette), coinvolgendoli, con i suoi croupier, fino alle 2.30 del mattino.

Tra gli ospiti del party, la migliore amica di Gaiè, arrivata da Milano, Martina Iorio, il suo amico del cuore Luca “Sangre” Messina, il produttore di Gaiè Massimo JRM Jovine, insieme agli altri componenti della produzione D4F0ur Valerio Jovine, Giuseppe Spinelli e Antonio Esposito, il direttore artistico di Radio Marte e talent scount Gianni Simioli, il rapper campano in scuderia Sony Plug con il suo produttore Tony The Thief, l’esperta di marketing e comunicazione Beatrice Gigli, l’attore Davide Scafa, il cantautore Roberto Lama, gli amici di sempre Francesco “Emmef” Muto (giovane e forte produttore house), Solomon Amendola, Vincenzo Spagnuolo Vigorita, Christopher Vanni Ranno.