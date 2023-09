Napoli, c'è il “Maggio del Pianoforte” a Villa Pignatelli con Dario Callà

Domenica 17 settembre alle ore 11, riprende a Villa Pignatelli la rassegna “Maggio della Musica” realizzata in collaborazione con la Direzione regionale Musei Campania.

Il salotto neoclassico di Chiaia ospiterà, fino al prossimo 5 novembre, il “Maggio del Pianofort”, ossia il contest dedicato ai pianisti emergenti con giudizio finale affidato al pubblico: sono cinque, quest'anno, i solisti invitati a contendersi la vittoria, sulle orme di Matteo Giuliani, Primo premio 2022 e protagonista in recital, qualche mese fa, del segmento primaverile del cartellone.

A esibirsi domenica prossima sarà Dario Callà musicista ventiduenne di Vibo Valentia in rapida ascesa. Callà è già risultato vincitore di concorsi nazionali e internazionali ed è stato ospite del Brahms Fest 2022. A Napoli proporrà “Images”, seconda serie per pianoforte completata da Debussy nel 1907 che, come la prima raccolta, si articola in tre pezzi evocativi.

A seguire si ascolterà la Sonata n. 7 di Prokof’ev, composta tra il 1939 e il 1942 che fa parte, con la n. 6 e la n. 8, del cosiddetto trittico delle Sonate di guerra, pagine che sono state lette come un resoconto dei terribili avvenimenti dell'epoca. Chiuderà l’esibizione “Quadri di un’esposizione” di Musorgskij brano celeberrimo scritto nel 1874 e ispirato a una serie di opere del pittore Viktor Hartmann.