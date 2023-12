Napoli, «Frequenze inaudite» saluta l'anno con il concerto live di Bruno Bavota

Frequenze inaudite, stagione concertistica della Fondazione Pietà de’ Turchini, saluterà il 2023 con un concerto extra che si terrà giovedì 28 dicembre ore 20.30.

Ad esibirsi in una performance live electronics con pianoforte e chitarra acustica, sarà Bruno Bavota, musicista noto al grande pubblico anche per aver composto alcuni brani che accompagnano le immagini di The New Pope e The Young Pope di Sorrentino e tra i più amati dell'area modern classical.

Con ben 60 milioni di streaming su tutte le piattaform, Bruno Bavota è un

compositore e polistrumentista abile nel coniugare l'intellettuale e l'emotivo in composizioni intense e profondamente emozionanti.

Armato di una pletora di pedali e processori per effetti esterni, Bavota manipola le sue composizioni in tempo reale mentre si esibisce, spesso a mani nude, in una battaglia di costruzione contro ostruzione, distorcendo e disturbando gli arrangiamenti e le melodie tradizionali alla ricerca di una risonanza più distinta. Il risultato è un genuino senso di tensione e di slancio in avanti che rende il suo lavoro straordinariamente toccante.