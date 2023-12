Previsioni meteo Capodanno, Italia protetta dall'ombrello anticiclonico: niente neve (e poche piogge)

Chi sperava in un bianco Natale deve rimandare i suoi progetti almeno di un anno. L'Italia è ostaggio di un ombrello anticiclonico che garantirà stabilità e temperature sopra la media del periodo almeno sino agli inizi di gennaio. Niente gelate notturne grazie a moderati venti di scirocco e massime che all'estremo sud sfioreranno i venti gradi, mentre al Nord a fine settimana si potranno registrare episodi temporaleschi dovuti al passaggio di una perturbazione che farà sentire i suoi principali effetti a nord delle Alpi e poi sui Balcani.

Record di caldo in Piemonte

Il 23 dicembre sarà ricordato come il giorno di dicembre più caldo dell'intera serie storica dal 1958 per il Piemonte. Lo riferisce l'Arpa, che osserva come ieri 105 termometri della rete (pari a quasi il 30% del totale) hanno stabilito il primato di temperatura massima dal momento della loro installazione. Il picco più elevato è stato registrato a Cumiana (Torino) con 25.2 gradi. Anche a Bra (Cuneo), Treiso (Cuneo) e Villanova Solaro (Cuneo) la temperatura massima giornaliera ha superato la soglia 'primaverilè dei 25 gradi.

A Torino-Giardini Reali resiste invece il record di 21.6 stabilito il 22 dicembre. Nel corso della giornata la temperatura media è stata di 11.4 gradi, 9 al di sopra della norma del periodo, a fronte dei 10.1 del 22 dicembre. «Tra il 21 e il 23 dicembre - spiega una nota - il Piemonte si è trovato al confine tra la zona di influenza di una vasta area di alta pressione disposta sull'Oceano Atlantico e quella di una circolazione depressionaria in discesa dalla Scandinavia verso i Balcani. In questa situazione meteorologica si è innescato un forte episodio di venti di foehn da nordovest che si sono estesi a gran parte della regione, provocando locali disagi e danni. L'aria discendente dalla catena alpina si è sensibilmente riscaldata, determinando, in queste giornate, un marcato rialzo delle temperature nelle vallate e sulle pianure piemontesi».

Il meteo di Natale e Santo Stefano

Ecco le previsioni di 3BMeteo per il giorno di Natale:

Nord: Nubi, foschie e nebbie su Liguria e Val Padana con locali pioviggini tra Genovese e Spezzino, più soleggiato su Alpi e Piemonte. Temperature in calo, massime tra 9 e 13.

Centro: Annuvolamenti sulle regioni tirreniche con pioviggini sull'alta Toscana; nebbie nelle valli, più sole sull'Adriatico. Temperature stabili, massime tra 12 e 16.

Sud: Addensamenti irregolari sulla Campania e sulla Calabria tirrenica in estensione al nord della Sicilia, più sole altrove. Temperature stabili, massime tra 13 e 17.



Martedì 26 dicembre

Nord: Sole prevalente sulle Alpi, nebbie e nubi basse in pianura, persistenti anche di giorno, pioviggini sul Levante Ligure. Temperature in calo, massime tra 8 e 12.

Centro: Annuvolamenti su regioni tirreniche e Umbria con pioviggini intermittenti, maggiori schiarite lungo l'Adriatico. Temperature stabili, massime tra 12 e 15.

Sud: Contesto stabile e soleggiato su basso Adriatico, area ionica e Sardegna; ancora uggioso tra la Campania e l'alta Calabria tirrenica. Temperature stazionarie, massime tra 13 e 17.

Il meteo il 31 dicembre e a Capodanno

Meteo del 31 dicembre secondo 3BMeteo

Al nord ovest: Coperto con pioggia moderata in riviera ligure e sulle pianure lombardo piemontesi, Coperto con neve debole o moderata sulle Alpi occidentali, Coperto con neve moderata o forte sulle Alpi centrali.

Al nord est: Coperto con pioggia debole sulla laguna veneta e sulle pianure emiliane, Nuvoloso con locali aperture in Romagna, Coperto con pioggia moderata sulle pianure venete, Coperto con neve debole o moderata sulle Dolomiti.

Centro: Sul Tirreno coperto con pioggia debole sulla capitale e sulla dorsale laziale, Coperto con pioggia moderata altrove. Sull'adriatico: Nubi sparse con ampie schiarite sui litorali e sulle subappenniniche, Nuvoloso con locali aperture sulla dorsale, Coperto con neve debole o moderata sul Gran Sasso.

Sud: Sul tirreno piogge di forte intensita' sulle pianure, Nubi sparse con ampie schiarite sulla dorsale calabra, Coperto con pioggia moderata altrove. Sull'adriatico: Nubi sparse con ampie schiarite sul litorale adriatico, Nubi sparse con ampie schiarite sul litorale ionico, Coperto con pioggia debole sulle Murge, Coperto con pioggia moderata sulla dorsale molisana e sulla dorsale lucana. Sulle isole maggiori: Nubi sparse con ampie schiarite sul catanese, Nubi sparse con ampie schiarite sul palermitano, Nuvoloso con locali aperture sulla Costa Smeralda, Coperto con pioggia moderata su interne sarde, Coperto con pioggia debole altrove.

Tendenza per Capodanno

Nord Al nord ovest coperto con pioggia debole in riviera ligure, Nuvoloso con locali aperture sulle pianure lombardo piemontesi, Nubi sparse con ampie schiarite sulle Alpi occidentali e sulle Alpi centrali. Al nord est: Nuvoloso con locali aperture sulla laguna veneta e sulle pianure venete, Nubi sparse con ampie schiarite in Romagna e sulle Dolomiti, Sereno sulle pianure emiliane.

Centro: Sul tirreno nubi sparse con ampie schiarite sui litorali e sulla capitale, Nuvoloso con locali aperture sulle pianure toscane e sulla dorsale laziale, Coperto con pioggia debole sulla dorsale toscana. Sull'adriatico: Nubi sparse con ampie schiarite.

Sud: Sul tirreno nubi sparse con ampie schiarite sui litorali e sulla dorsale campana, Nuvoloso con locali aperture sulle pianure, Coperto con pioggia debole sulle subappenniniche e sulla dorsale calabra. Sull'adriatico: Nubi sparse con ampie schiarite. Sulle isole maggiori: Nubi sparse con ampie schiarite.

