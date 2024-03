Napoli, arriva il salotto itinerante della canzone

Tre concerti, il live painting di Flavia Brancale e la video gallery di Lorenzo Cabib per l’appuntamento napoletano di “Fuori Salotto, il salotto itinerante della canzone”, ideato da Lelio Morra, questa sera da Made In Cloister. Apre il live A Smile From Godzilla alle 20.30, a seguire Simone Morabito voce dei Riva, chiude alle 22 il cantautore classe '86 Scarda.

«Il progetto è nato a casa, a Milano, poco meno di un anno fa», racconta Morra, milanese d’adozione ma napoletano d’origine. «Dalla mia prospettiva sentivo lo sfiorire di un ambiente legato alle canzoni e mi metteva in difficoltà, sentivo l’esigenza di reagire.

Abbiamo messo insieme una serie di esperienze per dire: “Ok, proviamo a inventarci qualcosa”. Così, dal primo appuntamento a casa con Roberto Colella, frontman de La Maschera, che fu meraviglioso, dopo non ci siamo più fermati. Dalla base milanese, il progetto è diventato itinerante. Abbiamo fatto tappa per due mesi sull’Etna la scorsa estate, poi Catania e Palermo una volta al mese. Roma, Messina e Torino sono in partenza mentre oggi siamo a Napoli per la prima volta!».

Dagli house-concert all’esperienza siciliana fino alle pendici del vulcano, passando per spazi culturali, club e teatri in diverse città, “Fuori Salotto” si propone come festival trasversale in cui i protagonisti del cantautorato italiano contemporaneo si esprimono in chiave acustica, per un live intimo e conviviale, che si pone l’obiettivo di ridurre la distanza tra il pubblico e l’artista.

«La frenesia del quotidiano, la digitalizzazione di ogni cosa e le migliaia di canzoni pubblicate ogni settimana rischiano di far perdere la natura di un brano e la cultura della musica dal vivo», conclude Morra. «“Fuori Salotto” prova a creare le condizioni di un ascolto sincero, invitando i tanti rappresentati della canzone contemporanea a raccontarsi nelle diverse città sposando questo spirito».

Made In Cloister ospita "Fuori Salotto" durante la seconda edizione di “Interaction Napoli”, progetto biennale che chiama artisti internazionali a realizzare opere site-specific per il chiostro cinquecentesco, il biglietto d'ingresso ha un costo di 23 euro e comprende anche un primo calice di vino ed un piatto di pasta. “Fuori Salotto” torna a Napoli il 14 Aprile con Matteo Alieno e Gino Fastidio.