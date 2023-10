Napoli, a Villa di Donato le coppie in musica della Beat Generation

Da Bob Dylan e Joan Baez a Carly Simon e James Taylor sino a Joni Mitchell e Graham Nash. Le coppie in musica della Beat Generation protagoniste del concerto di Brunello e Susanna Canessa dal titolo The times they are a changing – Le voci della libertà, a Villa di Donato (via Sant’Eframo Vecchio 80) il prossimo 7 ottobre alle 21.

“È il primo dei concerti DUETS nei quali ho pensato di incontrare alcuni dei miei vecchi amici artisti con i quali ho condiviso tanta musica e con i quali sono cresciuto.

Con mia sorella Susanna, con la quale duettavo fin da bambino, manteniamo vivissimo il tema delle Voci della libertà, quel percorso di Pace ed Amore attraverso quelle canzoni che hanno segnato un’intera generazione”, ha spiegato Brunello Canessa che è anche il direttore della rassegna di musica contemporanea La Musica Ha Trovato Casa, e dei progetti Duets e VdD Next Generation II edizione a Villa di Donato.

Sul palco insieme a Brunello e Susanna Canessa anche Andrea Andronico al basso, Alessandro Canessa alla batteria e Francesco De Laurentiis al violino. In programma ci sarà la canzone che dà il titolo al concerto, The Times they are a-changin' (Bob Dylan 1964) ma anche Sweet Sir Galahad (Joan Baez, Woodstock 1969), e tante altre tra cui You’ve got a friends (Carole King 1971), It’s all over now baby blue (Bob Dylan 1965) e tutti gli evergreen più noti a rappresentare quel ritmo ‘beat’ che segnò una generazione e quelle a seguire. La Beat Generation infatti è stata molto di più rispetto a una mera corrente culturale, o musicale con Woodstock come mecca; non toccò solo gli intellettuali o gli artisti ma divenne un fenomeno di massa, attraversò la società trasversalmente in tutto il mondo occidentale, dagli Stati Uniti all’Europa. Non fu solo trasgressione e ricerca di nuove dimensioni sonore, ebbe anche un’anima romantica, dove il romanticismo, camaleonticamente, si adeguava ai tempi e alle coppie che si sentivano portatrici di valori rielaborati ed ancora di nuove istanze, artistiche, e non. L’amore tra Bob Dylan e Joan Baez durò solo pochi anni (all’inizio degli anni ‘60), ma rimane negli annali della musica pop novecentesca.

Carly Simon e James Taylor due lustri dopo divennero una delle coppie più potenti della musica statunitense, e, belli e dannati come Joni Mitchell e Graham Nash (ufficialmente insieme dal 1968 al 1970), furono autori del cambiamento. Necessaria la prenotazione dei biglietti prenotazioni@villadidonato.it I sapori della casa accolgono gli ospiti dall’apertura della Villa (alle ore 20), fino ad inizio dello spettacolo.