Pietrarsa: grand soirée per i luminari della dermatologia

Tre giorni per il convegno “Il nuovo volto della Dermatologia 4.0”, redatto dalla Professoressa Gabriella Fabbrocini, direttore della Clinica Dermatologica all‘Univeristà Federico II di Napoli: oltre 250 partecipanti per confronti e dibattiti sulle principali novità in tema di malattie della pelle.

Per celebrare la conclusione del simposio oltre duecento ospiti sono stati accolti poche sere fa al Museo di Pietrarsa a Portici, sede della prima ferrovia italiana inaugurata da Ferdinando di Borbone nel 1839 proprio a Napoli capitale del Regno delle due Sicilie.

Cena di gala e live show con Fabrizio Fierro e la sua band, che hanno animato e fatto ballare fino a tardi tutti gli invitati.

Davvero tanti i cattedratici intervenuti: Giuseppe Micali, direttore della Clinica Dermatologica di Catania, Annamaria Offidani, direttore di Ancona, Valentina Dini dell’Università di Pisa, Monica Corazza, direttore dell’Università di Ferrara, Luca Stingeni, direttore della dermatologia di Perugia.

Nell’entusiasmante serata tra convivio e danze tutti i ricercatori della clinica dermatologica: Matteo Megna, Sara Cacciapuoti, Marica Annunziata, Maddalena Napolitano, Paola Nappa, Massimiliano Scalvenzi, Alessia Villani, Claudia Costa, Claudio Marasca, Gaia De Fata Salvatores, Serena Poggi e inoltre gli specializzandi della struttura, i dottorandi di ricerca e gli assegnisti, capitanati dalla direttrice Fabbrocini. Tutti cimentati in balli e canti guidati dallo showman Fierro e la sua crew.

Tante anche le autorità presenti: la presidente della Scuola di Medicina Maria Triassi, il Professor Cicci De Paulis e signora, il professore Giuseppe Spadaro, il direttore dell’asl Napoli1 Ciro Verdoliva, il direttore generale della Vanvitelli Antonio Giordano, il direttore asl Napoli2 Nord Antonio d’Amore.

C’erano poi gli amici della clinica dermatologica che collaborano ai progetti di engagement pubblico e privato messi in campo dalla direttrice Fabbrocini e alle tante iniziative nel sociale, come: Sveva e Orazio De Bernardo, Tullia e Riccardo Imperiali, i consiglieri municipali Carmine de Gregorio e la signora Anna, Francesco De Giovanni con la signora Maria. E ancora Michele Pallotta d’Acquapendente con il figlio Raffaele, giovane promessa della finanza, Antonella e Francesco Tuccillo, Piera e Gustavo Ruggiero, Lino Ranieri e Anna Paola Merone, Giordana e Francesco Monti, gli avvocati Carlo Sersale e Cristina Magri, l’avvocato Giuseppe Grimaldi. E infine i collaboratori alle attività del Dipartimento della Federico II di cui fa parte la dermatologia, come la dottoressa Maria Esposito, Luciano Saporito e Pierpaolo Angelini.