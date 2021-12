Tromba e arpa per "Grass 'n Wood": il nuovo disco di Riccardi e Rovinello

Tromba e arpa insieme per il nuovo disco di Ciro Riccardi e Gianluca Rovinello. La Da Vinci Jazz Edition, sabato 18 dicembre alle 21.30 presso l’Auditorium Novecento di Napoli, presenta Grass ‘n Wood, l’ultimo lavoro discografico del duo partenopeo, nell’ambito del ciclo di appuntamenti programmati a dicembre nello storico spazio eventi, ex Phonotype records, situato nel Centro Storico partenopeo. Registrato in presa diretta a Napoli nel 2020, il progetto debutterà ufficialmente, dopo il lungo “black-out” degli ultimi mesi, con un originale concerto, impreziosito dalla partecipazione del producer elettronico Francesco Giangrande, la cantante Annalisa Madonna, gli attori Chiara Baffi e Giovanni Ludeno.

Grass ‘n Wood è un viaggio quasi onirico che fonde le sonorità, apparentemente lontane, della tromba e l’arpa del duo partenopeo, che oltrepassa questo limite ed esplora i "confini" dei loro strumenti alla ricerca di un punto di contatto tra le loro sonorità e i loro percorsi. Unendo elettronica, jazz, folk, e contaminando il tutto con il repertorio colto, Grass ‘n Wood rappresenta proprio quel punto di contatto, idealmente e materialmente .

Cosi la classica e il folk etnico di Rovinello si fondono con il Jazz e la sperimentazione elettronica di Riccardi in un repertorio principalmente inedito, ma che propone anche melodie classiche e poco note della tradizione napoletana, rivisitate con sonorità del tutto nuove. L’Auditorium Novecento Napoli, che ospita l’evento, oltre essere straordinaria venue per concerti, è anche (e ancora) uno studio di registrazione con macchinari di altissimo livello, uno spazio per presentazioni di libri e dischi, una sala prove (anche per il teatro), in cui si respira e si sperimenta l’arte a 360°. La storia di questo luogo è a dir poco appassionante, come appassionato è il tentativo di un gruppo di lavoratori del settore musicale per tenere in vita questi spazi, i quali, con grande impegno, provano a dare continuità ad una storica realtà artistica della città, altrimenti destinata a finire. Entrare nell’Auditorium Novecento Napoli, con i suoi arredi “vintage”, gli strumenti musicali rari perfettamente conservati, i macchinari ormai considerati obsoleti, ma che stanno vivendo una nuova età dell’oro (come i registratori a nastro), è un’esperienza unica. L’ingresso al concerto ha un costo di 10 euro e, solo durante la serata, sarà possibile acquistare il disco “Grass ‘n Wood” al prezzo speciale di 5 euro.