Walter Ricci e Fabrizio Bosso in concerto: lo special duo si esibisce al Varca D'Oro

"Stories" è il concerto che vedrà protagonisti Walter Ricci e Fabrizio Bosso il prossimo 25 febbraio alle 21 al Livingston Cafè Restaurant del Lido Varca D'oro di Salvatore Trinchillo, per un serata in partnership con Michelemmà Rewind. Le origini napoletane del cantante Walter Ricci e la sua tendenza a sperimentare con registri e linguaggi internazionali – con il rapper Snoop Dogg e con il pianista Antonio Faraò, con il sassofonista Stefano Di Battista e la cantante Chiara Civello, quindi con molteplici partner francesi e americani – sono in primo piano nella selezioni di brani inediti e nella scelta di una serie di classici con cui rendere tributo alla sua terra: da “Caruso” a “Tu si’ ‘na cosa grande”.

Dall’omonimo album “Stories”, un mosaico di 14 titoli, il duo Ricci-Bosso suonerà anche il singolo “I Believe In You” pubblicato in pieno lockdown Covid. L’intesa del napoletano Ricci e del trombettista torinese emergerà anche in atmosfere swing su tracce firmate dallo stesso Ricci, che in ogni performance live ama cantare pure in francese e in inglese. In scaletta, per questa speciale occasione in Campania, anche “You Are All”, “Del resto” (Premio Lunezia 2011), “The Shadow of Your Smile” e “Turn and Turn”. La mission del Livingston Cafè Restaurant è mixare mare, gastronomia e musica di qualità in un ritrovo aperto 365 giorni l’anno. Sarà possibile infatti per il pubblico scegliere la formula che vede in abbinamento il concerto alla cena. info www.varcadoro.com