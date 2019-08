Capri: il Riccio compie 10 anni, gran gala sul mare per un anticipo di Ferragosto

Mercoledì 14 Agosto 2019, 18:02 - Ultimo aggiornamento: 14-08-2019 18:04

Anticipo di Ferragosto sulla rupe che sovrasta la Grotta Azzurra di Capri per il compleanno de Il Riccio Beach Club. Il lido-ristorante stellato di Anacapri, dove trionfa l’azzurro come il mare di Capri, questa sera con un gran gala al tramonto festeggia i suoi primi dieci anni di apertura quando il Capri Palace fece la sua discesa a mare ed acquisì nel suo palmares anche uno dei più e storici ristoranti e lidi sul mare. Un decennio durante il quale il Riccio è riuscito non solo ad essere insignito di una stella Michelin, pregustando i sapori del mare dell’isola composti dalle sapienti mani dell’Executive Chef Andrea Migliaccio e del resident Chef Giovanni Bavuso conquistando il palato e il gusto del jet-set internazionale attraverso le numerose visite che ha avuto il piacere di accogliere. Una festa che anticipa quella di domani, che inizia all’ora del tramonto quando il sole comincia a calare dietro la dirimpettaia isola di Ischia regalando uno spettacolo mozzafiato a chi ammira il tramonto da quell’angolo di costa di Capri e dalla veranda de Il Riccio, che è orami considerato un hotspot che non può mancare all’interno dell’itinerario caprese durante un soggiorno nella magica isola di Capri, proprio a due passi dalla Grotta Azzurra. I festeggiamenti di ferragosto quindi inizieranno al tramonto di stasera 14 agosto per terminare all’alba quando sorgerà dall’altro lato del mare i primi bagliori del sorgere del sole del giorno di Ferragosto. Una notte magica sul mare, anche per brindare al giorno più importante dell’estate, ballando sino alle prime luci dell’alba con il sottofondo della musica della DJ Irina Kant. Un’intera notte per una doppia festa il compleanno del Riccio e la notte di Ferragosto