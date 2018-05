Beauty blogger e youtuber da milioni di follower, «invasione» a Capri

Sabato 19 Maggio 2018, 13:30 - Ultimo aggiornamento: 19-05-2018 13:30

CAPRI - Beauty blogger e youtuber internazionali da milioni di follower hanno letteralmente invaso l'isola di Capri, mandando in delirio fan e curiosi tra cui soprattutto giovanissimi. Nomi molto conosciuti in rete, tra cui la colombiana Pautips (Paula Galindo) che conta 6 milioni di "seguaci" su youtube, la brasiliana Vic Ceridono, Jackie Aina, Chloe Morello e Maryam Maquillage (Maryam Nyc) particolarmente atitve su instagram e sui principali social network, hanno fatto la loro apparizione ieri sera in Piazzetta seguite da decine teenager alla ricerca di foto e selfie. Non è noto il motivo di questo "raduno" di blogger e youtuber sull'isola. Dopo la passeggiata serale tappa al ristorante Aurora, il locale amato dai vip di tutto il mondo, accolte da Mia D'Alessio che ha posato con le ospiti d'eccezione per le immancabili foto ricordo.