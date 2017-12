Domenica 31 Dicembre 2017, 11:07 - Ultimo aggiornamento: 31-12-2017 11:07

Doppio happening a Chiaia per i fedelissimi di Iqos, che in occasione delle feste si sono incontrati prima all’embassy di via Filangieri, dove hanno preso parte ad un elegante aperitivo a base di champagne e buonumore.Di qui, il selezionato gruppo di invitati, munito della vip card che dava accesso alla seconda parte della serata, blindatissima, si è spostato quindi a Cappella Vecchia per prendere parte infine alla dinner night del Kiss Kiss Bang Bang dove ad accoglierli hanno trovato quindi la violinista Simona Sorrentino, il sax londinese di Andre SaxMan Brown ed i dj set di Marco Piccolo, protagonista della prima parte della serata al piano superiore, e la voce intensa della cantante di origini bulgare Emily Johnson, apprezzata anche dalla leggenda della musica jazz John McLaughin ed arrivata appositamente dalla Francia.Organizzato da Nanni Resi e Verena Celardo per Van Ideas, il party ha visto quindi protagonisti non solo Francesco Lattanzi, Fedinando Carignani di Novoli ed Aldo Oliva di Iqos ma anche tanti habitué del by night a la page cittadino, invitati da Paolo Arianetto, Ciro Vitiello, Guglielmo Adrasto e Vincenzo Bellomia, che si sono quindi trasferiti al piano inferiore per ballare stavolta sulle note selezionate per loro da Carmine Sorrentino, il dj amato dai frequentatori dei locali più di tendenza a Dubai e Montecarlo.Tra questi, anche Toli Senese, Federico Bucalo, Giovanni Galanga, Annamaria Del Gaudio, Simona Varsallona, Gianluca De Crescenzo, Olivia Russo, Giovanni Kahn Della Corte, Anna Ponzo, Fernanda Speranza, Giuseppe Borselli, Marco Scherillo, Veronica Pinto, Fabiana Barbaro, Riccardo Lius, Marina Mazzarella, Sergio Marlino, Katia Klimenko, Andrea Amirante, Barbara Satriano, Mariangela Gentile, Anna Oilova, Ludovica Di Meglio, Roberta Catenacci, Vincenzo Chirico, Marialuigia Fontana, Maria Caputo, Edo Faiella, Luciano Monte.