Carnevale 2022, a Carditello laboratori e spettacoli per grandi e piccoli

Una giornata da fiaba nel Real Sito di Carditello con voli in mongolfiera, animazione teatrale, laboratori creativi, spettacoli e letture per grandi e piccini. La Reale Delizia, domenica 27 febbraio, torna ad essere teatro naturale di feste e spettacoli, in occasione del Carnevale 2022. Il cartellone è particolarmente ricco e prevede, a partire dalle ore 10.30, l'evento «Ti conosco mascherina», a cura de La Mansarda - Teatro dell'Orco, ed i laboratori ludico-creativi di FdA Event Creator.

«Carditello – spiega il presidente della Fondazione Real Sito di Carditello, Luigi Nicolais – è sempre stato un luogo di incontro e di contaminazione artistica e culturale. Carnevale, dunque, rappresenta non solo una festa popolare, ma per noi è soprattutto un simbolo di rinascita. È il momento in cui nel galoppatoio si incontravano popolo e nobiltà, liberi da obblighi e impegni, per dedicarsi allo scherzo e al gioco senza differenze sociali. È con questo spirito che stiamo progettando nuove proposte culturali sempre più inclusive e aperte all'intero territorio, senza tradire le nostre tradizioni».

In programma anche visite accompagnate – alla scoperta di meridiane, scuderie, galoppatoio e Cappella Reale – passeggiate sui pony per bambini, degustazioni con vini pregiati di Carditello e ricette tipiche di tradizione borbonica. E non solo. Per gli amanti del turismo sostenibile, la possibilità di trascorrere un momento nella natura con l'accogliente area pic-nic e tavoli nel bosco su prenotazione.