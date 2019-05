Napoli: cento anni di clinica Ruesch, festa al San Carlo

Lunedì 20 Maggio 2019, 13:01

La Clinica Ruesch ha compiuto 100 anni e ha festeggiato al ricorrenza al Teatro San Carlo con tutti i dipendenti, i collaboratori e i medici che rappresentano il grande patrimonio di competenze e di esperienze della Casa di Cura napoletana.La Clinica fu fondata nel 1919 dall’industriale svizzero Arnoldo Ruesch. Nel corso degli anni ha subito varie trasformazioni ma ha mantenuto sempre intatta la componente filantropica che ne caratterizzò lo spirito fondativo. E non a caso proprio in occasione del centenario sarà costituita la Fondazione Ruesch per la salute, il cui scopo sarà la promozione di progetti di prevenzione e di sviluppo della cultura del benessere, in special modo tra le fasce più disagiate della popolazione.