Il grande Gatsby è stato il tema della festa nello storico palazzo San Teodoro. Tre i motivi che hanno spinto il chirurgo plastico Vincenzo Argenzio a organizzare questo evento. La consueta riunione degli auguri, i 40 anni di laurea e il compleanno di suo nipote Stefano Santoro, anche lui chirurgo plastico. Gli ospiti hanno aderito al dress code con un look classico e un tocco frivolo anni 20, piume, collane di perle, abiti charleston, nella cornice che ricostruiva l'eleganza e la classe di un epoca che molti sognano. Un anno ricco di grandi emozioni quello appena trascorso, a cominciare dalla consegna della medaglia dell'Ordine dei medici per i 40 anni spesi ad assistere chi ha bisogno di cure. «È tempo di bilanci - ha spiegato il professore Argenzio - il tema della festa è una sintesi della mia filosofia di vita: sobrietà ed equilibrio. Assistiamo a un diffuso desiderio di cancellare se stessi, di omologarsi a immagini spesso non realistiche diffuse sui media. Il compito di ogni medico è quello di aiutare i pazienti che vivono grandi disagi psicologici e non accettano il proprio corpo».

APPROFONDIMENTI Alessandro Siani e Sergio Friscia al The Space Cinema di Napoli Francesca Albanese presenta a Napoli il suo nuovo saggio “J’accuse” Ciro Giustiniani al Teatro Totò con lo spettacolo “Stendap Sprizz”

Un impegno, quello di Argenzio, anche a favore delle donne colpite da problemi oncologici alla mammella. «Sconfiggere e superare questa malattia - dice - significa restituire un'immagine estetica capace di dare un miglioramento psicofisico e la gioia di risentirsi donna». Brindisi di riflessioni e soprattutto di gioia per il compleanno di Stefano con l'intera équipe di lavoro. Insieme a Julie il chirurgo ha chiuso il 2023 con la sorella Maria Rosaria, il cognato Lodovico Santoro con Giampiero e Stefano Santoro e la sua Daniela che da poco gli ha regalato il piccolo Diego Leone. Bollicine con gli amici: Vito Bardi e Gisella, Federico Cafiero de Raho e Paola Piccirillo, i professori Luigi Califano, Pasquale Perrone Filardi e Monica, Gianni Docimo, Pietro Muto, Gioacchino Tedeschi e Alev Piero Rambaldi e Gioconda. Le amiche Giustina Caputo, Antonella Fratello, Enrica Palascandolo e Massimo Peluso, Anna Ziccardi, Raffaele e Luca de Nigris, Bruno e Teresa Moio con le figlie Milena, Dora e Michela, Annapaola Merone e direttamente dagli Stati Uniti l'amico Barth Di Muccio. Poi l'attore Patrizio Rispo, lo stilista Alessandro Legora de Feo con Diana, Giorgia Gentile, Piero Perrelli e Maria Laura Mattei, Tiziana Mattera, Giancarlo Moccia e sua moglie. Gli amici più cari Massimo Petrone e Barbara, Alessandro Ninni e Alberta, Anna Ferraro e Paolo Stravino, Valentina Pisani e Maurizio Ramirez, Giancarlo Arra e Pamela, Massimiliano Mazzola e Carla, Carlo e Stefania Savastano, Massimo e Pina Vernetti. E ancora Antonio Piccolo e Rossella, Lino Ranieri, Maria Riccio creatrice di moda e il regista della serata Valerio Taglialatela. Con loro: Lara Stasi, Carmelo Gitto, Fabio Polverino, Salvatore Esposito, Mark Fedele, Peppe, Rossella e Claudia Blasi con Raffaella Fortunato.