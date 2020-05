Primo maggio al Nabilah: il dj set per la Croce Rossa live anche sul Mattino.it

Suoni, colori e suggestioni: in occasione del primo maggio, domani maratona musicale sulla spiaggia romana a Bacoli. Un party al Nabilah, ovviamente da vivere on air e online collegandosi alla pagina Fb del locale. Ispirandosi a «Imagine» di John Lennon, il titolare Luca Iannuzzi lancia «Imagine Home Edition». In console due professionisti: dalle 16 alle 17 suonerà Dj Aura con il suo Electro sound mentre dalle 17 alle 18 sarà celebrato il rito del tramonto con Dj Cerchietto, le sue selezioni di vinili vintage, 60s e 70s music.

Il pubblico, nel corso del party, potrà contribuire al crowdfunding lanciato dal Nabilah a favore di Croce Rossa Italiana. Per ogni donazione di 10 euro, alla riapertura sarà offerto un drink in omaggio.

