Vida Loca, lo show collettivo sbarca al Club Partenopeo

Lunedì 22 Ottobre 2018, 17:12

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Vida Loca, lo show collettivo che trasforma i suoi ospiti in protagonisti sbarca a Napoli al Club Partenopeo, sabato 27 ottobre a partire dalle ore 23:30, in una location che si è trasformata in uno spazio capace di accogliere solo il meglio della night life partenopea, grazie alla sua nuova offerta artistica.Vida Loca è un evento che va oltre il solito dj set o concerto di una star musicale, regalando al pubblico uno spettacolo collettivo che trasforma i suoi ospiti in protagonisti, ponendoli al centro della scena.La sensualità e la bravura delle ballerine e dei ballerini si fondono alla perfezione con il ritmo della serata, trasformando il sound dei suoi djs Tommy Luciani, Giulia Alberti e tutti gli altri in uno show innovativo, capace di far interpretare dal vivo ai suoi performer hit e brani poco conosciuti ma capaci di far vivere qualcosa di diverso dalla solita ’serata in discoteca’.Grazie ai costumi, agli effetti scenici che stupiranno il pubblico e agli immensi cubi che daranno una nuova atmosfera alle location che ospiterà l’evento, Vida Loca porterà in scena un musical notturno tutto da vivere, con gli amici, con chi sia ama e sempre con il sorriso sulle labbra.Un tour fatto di eventi che sanno mescolare effetti speciali, performance di ballo, dj set, live music, scenografia d'impatto, passando tra pop, reggaeton, hip hop ed r'n'b.Uno dei party più ballati in Europa, che solo durante l'estate 2018 ha fatto muovere a tempo circa 140 eventi in tutto lo stivale e pure a Formentera.Sabato 27 ottobre, ore 23:30Club Partenopeo Via Coroglio 144, Bagnoli- Napoli