Villa Gervasio celebra la primavera con Spring Gala di Pinklife Magazine

Sabato 23 Marzo 2019, 11:54

Un evento per celebrare la primavera a Villa Gervasio, in via Bellavista 176 (Bacoli). Mariano, Filomena e Mena Iaquaniello, insieme a Linda Suarez, editore e direttore responsabile della rivista Pinklife Magazine, con la direzione artistica di Alessio Menna, hanno dato il benvenuto alla stagione dei fiori con lo Spring Gala, un evento blindato, con 350 ospiti, che hanno ammirato la bellezza della villa in “rosa”.Un percorso che ha condotto gli ospiti del Gala dal Calidarium, un'antica cisterna romana restaurata, che nel pavimento, sotto uno specchio d’acqua, custodisce la riproduzione di un frammento di pavimento in mosaico delle ville imperiali che si trovano nel fondo marino a largo di Baia, la famosa città sommersa; al Blu Salone fino alla terrazza panoramica.Una visita alla scoperta di uno dei più bei siti di Campi Flegrei, accompagnata dagli interventi di Alma y Musica, curata nella direzione artistica da Ciro Bellocchio, che ha in diversi momenti ha portato in scena un quintetto jazz, un’esecuzione di marimba e il suono del violino.Anche il finger food, preparato con cura dallo chef Gianni Iaquaniello, ha celebrato la primavera, con i sapori freschi della stagione.Tra gli ospiti del Gala che, alla fine dell’evento, hanno ammirato lo spettacolo pirotecnico di Accendi un sogno, gli stilisti Anton Giulio Grande e Bruno Caruso, Ortensia Tropeano, Donatella Liguori, la webstar di Ciak e Medico Antonio Minopoli, il protagonista dei video di Liberato Adam Jendoubi, la co protagonista di “Onore e rispetto” Ilaria Iannuzzi, John Vitale dell’Isola dei famosi, Raffaele Del Pino e Luigi Illiano (casa editrice Simone), Gianluca Capozzi e Emiliana Cantone.