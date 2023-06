Weekend a Capri di Corrado Ferlaino per festeggiare il compleanno della compagna Roberta

Come da tradizione Corrado Ferlaino, amato da tutti i capresi e che vogliono stringergli la mano sin da quando mette piede sull’isola salutandolo con un affettuoso “benvenuto a Capri Presidè”, anche questa volta ha voluto festeggiare un giorno significativo ed importante come il compleanno della sua compagna Roberta Cassol.

Tre giorni interi, nonostante le bizze del tempo, Corrado e Roberta hanno passeggiato per Capri salutando gli amici capresi che li conoscono da anni e sostando a lungo nel buen retiro del Grand Hotel Quisisana.

Dove Ferlaino da quando non ha più casa sull’isola ha voluto fissare la sua dimora caprese nei brevi o lunghi tempi di vacanza. L’occasione, questa volta, l’ha data il compleanno della sua compagna Roberta, anch’essa antica frequentatrice di Capri dove ha stretto lunghe amicizie e dove vivono ancora le sue amiche. E dopo la mattinata ai bordi della piscina del Grand Hotel Quisisana ed una pizza all’acqua al Ristorante Aurora, giusto per tenersi leggera, la coppia per il dinner serale ha ripercorso i soliti itinerari gastronomici accolti con affetto ed amicizia dai proprietari.

Così come al Ristorante Geranio, il tipico locale che domina i giardini di augusto, dove il patron Lucio Gaeta gli ha fatto trovare un regalo inaspettato, la maglia del Napoli con la scritta dorata Campioni ed al centro un grosso numero 3. Un dono molto apprezzato da Ferlaino che ha mostrato tutta la sua felicità per il terzo scudetto che la squadra del Napoli è riuscito a riportare alla città.

Per la seconda serata di festa per brindare con gli amici Corrado Ferlaino che è stato il Presidente del Napoli per circa 22 anni portandoli a vincere ben due Scudetti, una Coppa UEFA, una Coppa Italia ed una Supercoppa italiana, ha festeggiato nel ristorante più tipico del centro storico da Buca di Bacco, il ristorante di Via Longano frequentato in gran parte da habitué storici ed intellettuali, il locale preferito dal grande scienziato Renato Caccioppoli.

Questa mattina prima di lasciare Capri la coppia ha messo termine al long weekend caprese alla Colombaia, accanto alla piscina del Grand Hotel, con un brindisi in compagnia del General Manager del Quisisana Adalberto Cuomo, accesissimo tifoso del Napoli e Presidente della scuola calcio per ragazzi ASD Anacapri e che conosce il Presidente Ferlaino sin da bambino. Dopo il brindisi finale di rito in onore di Roberta com’è nelle sue abitudini Corrado Ferlaino ha salutato affettuosamente tutto lo staff del grande albergo, che lo accoglie sempre con gioia ed ha promesso di ritornare non appena i suoi impegni glielo consentiranno o alla prossima occasione di festa. Happy birthday Roberta. Bye bye Capri.