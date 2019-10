Mercoledì 9 Ottobre 2019, 10:32

Nuova stagione, nuovo direttore artistico, Fabio Brescia, e un’accademia per giovani artisti. Ricomincia da tre, lo storico teatro Troisi di Fuorigrotta (ex teatro Leopardi all’interno del Rione Lauro) che inaugura il cartellone 2019/2020, giovedì 10 settembre, con Maurizio Casagrande e lo spettacolo, “A tu per tu”. Un divertente excursus autobiografico dove, il noto figlio d'arte, regalerà agli spettatori racconti e aneddoti alternando gag comiche e canzoni con l'accompagnamento di un'orchestra dal vivo. La stagione prosegue, il 2 e 3 novembre, con Michele Placido e la sua "Serata d'onore". Il 16 novembre, sarà la volta del cantante e attore Diego Sanchez con “Sipario in Paradiso” mentre, dal 29, spazio a Massimiliano Gallo con “Tutta colpa della Luna” dove il pluripremiato artista si esibirà sul tema dell’amore, tra letture, riflessioni, momenti comici, musica e canzoni. Dal 19 dicembre, e per tutte le feste natalizie fino al 6 gennaio 2020, a tenere banco sul palcoscenico del “Troisi” sarà lo stesso direttore artistico, Fabio Brescia. L’attore nel ruolo “en travesti” di Lucia, personaggio che fu dell'indimenticabile Luisa Conte nella celebre edizione del teatro Sannazaro, presenterà la commedia, “Mpriesteme a mugliereta” di Gaetano Di Maio. Dal 1febbraio sarà il turno di Angelo Di Gennaro con il suo lavoro “Mo aggia parlà” mentre, dal 14 febbraio Francesco Procopio è il protagonista della commedia scritta e diretta da Gianfelice Imparato, “Casa di Frontiera”. Torna, dal 6 marzo, ancora Fabio Brescia e la sua irresistibile compagnia, con “Tre pecore molto viziose”. Oscar Di Maio sarà in scena, dal 17 al 26 aprile, con la celebre commedia dello “zio Gaetano”, “E' asciuto pazzo 'o parrucchiano”. In omaggio agli abbonati, il 23 e 24 novembre ci sarà anche lo spettacolo del comico Mariano Grillo: “Due comici in paradiso”. Fuori abbonamento lo spettacolo, “I diamanti della comicità” e la rassegna “Neomelodica”. Nel mese di novembre, il “Troisi” ospiterà anche una rassegna di teatro amatoriale intitolata, “Che Spettacolo”. Da segnalare infine, la “Teatro Troisi Academy” diretta da Gianfranco Caliendo con i suoi corsi di teatro, musica e danza.