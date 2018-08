Capri, secondo appuntamento con la danza internazionale presso la Certosa di San Giacomo

Domenica 26 Agosto 2018, 17:40

Capri. Secondo appuntamento con la Danza internazionale, questa sera alle 21.00, presso la Certosa di San Giacomo, per la seconda serata del Premio Capri Danza International. Padrino della serata il famoso maestro Ivan Vasiliev accanto ad étoiles provenienti dai maggiori teatri del mondo: dalla Martha Graham Dance Company al Kirov di San Pietroburgo, dal Teatro dell’Opera di Roma al Teatro dell’Opera di Vienna.L'apertura della VI edizione del Festival “Capri – il primo sguardo”, dedicato al mondo tersicoreo, che si avvale del patrocinio del Comune di Capri e del sostegno della Regione Campania, è avvenuta ieri sera nella splendida cornice della Certosa di San Giacomo. In apertura il saluto del sindaco di Capri Giovanni De Martino che ha ricordato l’importanza dell’evento per il territorio campano nonché per il pubblico caprese: un appuntamento che ogni anno si ripete sotto la direzione attenta del maestro Luigi Ferrone.Favolosi gli interpreti che hanno arricchito il Divertissement Paquita: la cantante Luna con la sua splendida voce, Anbeta Toromani e Alessandro Macario con una coreografia di Yaroslav Ivanenko dal titolo Invisible Grace, i ballerini del teatro San Carlo Giuseppe Aquila, Francesca Riccardi, Valeria Iacomino e Danilo Di Leo in una coreografia di Francesco Annarumma dal titolo Skin Darkness. Molto apprezzati anche il pas de deux maschile di Danilo Notaro e Tommaso Palladino e l’allegria e la bravura dell’attore Ernesto Lama accompagnato dal chitarrista Aniello Palomba. Premiati al valore dall’assessore Caterina Mansi gli étoiles internazionali Arianne Lafita e Vittorio Galloro con Satanella dal Carnevale di Venezia con musiche di Pugni. In chiusura della serata la Scuola di danza “Isola danza” con il Valzer dei fiori dallo Schiaccianoci di Petipa.Tante le sorprese previste per questa sera, tra le colonne dell'antica Certosa, a cui si potrà assistere anche a distanza, grazie alla diretta Facebook dell'evento. Novità di quest'anno è la splendida mostra fotografica di Francette Levieux dedicata a tre grandi maestri della storia della danza: Bejart, Nureyev e Vasiliev.