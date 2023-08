Il mito di Charlie Chaplin al Maschio Angioino

"Charlie Chaplin, l'uomo dietro la maschera" è il titolo dello spettacolo in scena, il 23 agosto alle 21, al Maschio Angioino di Napoli. Si tratta dell’ambizioso tentativo, a cura de Il Demiurgo, di portare in scena l’uomo dietro la maschera: Chaplin infatti non è stato solo un artista impareggiabile ma anche un uomo incredibilmente interessante e discusso con una vita privata fatta di leggende e miti mai confermati, di amori impossibili, di potentissime e complesse relazioni familiari. Chaplin ebbe una storia incredibile, che conobbe i morsi della povertà e della fame, il dolore dell’abbandono, l’epica della rinascita e della scalata al successo.

La sua storia è anche quella del ‘900: la depressione e il boom economico, la nascita dell’industria creativa, l’esplosione di Hollywood, il nazismo e l’antisemitismo, il maccartismo e l’anticomunismo, la guerra fredda. Tutto attraversato da assoluto protagonista.

Sul palco, nei panni di Chaplin, ci sarà Mario Autore, candidato ai Nastri d’argento 2021 con “I Fratelli De Filippo” di Sergio Rubini.

Con lui anche Franco Nappi (Sidney Chaplin) e Chiara Vitiello (che interpreterà tutte le donne della sua vita, dalla madre alle mogli). Il progetto artistico e il soggetto sono curati da Emilia Esposito e Franco Nappi, con quest’ultimo impegnato anche nella regia e nella drammaturgia. Organizzazione e grafica a cura di Emilia Esposito, Daria D'Amore. Lo spettacolo rientra in "Estate a Napoli" (8 agosto - 20 settembre 2023) la manifestazione di eventi e attività di spettacolo promossa dal Comune di Napoli, giunta quest’anno alla sua 44ª edizione.